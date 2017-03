Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 domani decreti attuativi depositati dopo riunione oggi

Riunione tra esecutivo e forze sociale per definire degli ultimi dettagli sulle ultime novità per le pensioni e domani attesi decreti: ultime notizie su questioni ancora incerte

Dopo la riunione in programma oggi, nel pomeriggio, tra esecutivo e forze sociali si preparano ad essere depositati domani i decreti attuatiti relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, decreti che però, stando alle ultime notizie, probabilmente mancheranno di alcuni dettagli e chiarimenti che dovrebbero poi arrivare in un secondo momento con comunicazioni ufficiali o in circolari esecutive o atti ufficiali dei tecnici, comunque, entro il mese di maggio, momento dal quale, stando a quanto stabilito, si potranno inoltrare le domande di richiesta di mini pensione e quota 41.

Decreti attuativi cosa dovrebbero contenere e modifiche possibili

I decreti attuativi, che dovrebbero essere discussi nella riunione di oggi per gli ultimi chiarimenti, dovrebbero contenere, come da mesi si dice:

tassi di interesse da calcolare sulla restituzione della mini pensione; condizioni delle polizze assicurative che ogni lavoratore dovrà stipulare al momento dell’uscita prima; criteri di accesso prioritario a mini pensione e quota 41.

Ma non solo: sul tavolo dell’incontro di oggi tra il esecutivo e forze sociali anche ulteriori dettagli e richieste avanzate per rendere più convenienti le stesse novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, che interesserebbero:

allargamento delle novità per le pensioni ad altre categorie di lavoratori; novità per la categorie dei lavoratori impiegati nel settore delle costruzioni; cancellazione del vincolo dei sei anni consecutivi di svolgimento dell’occupazione faticose per accesso a mini pensione social e quota 41; riduzione della percentuale di invalidità dal 57% al 60% per ape e quota 41.

Probabilmente però saranno diverse le questioni che, secondo le ultime e ultimissime notizie, saranno lasciate aperte, a partire da quei tassi di interesse da calcolare sul rimborso della mini pensione, elemento fondamentale per capire se sarà davvero conveniente chiedere la mini pensione per anticipare l’uscita dal lavoro. Stando alle ultime notizie, ovviamente da confermare, il costo della rata di rimborso mensile della mini pensione percepita in anticipo per lasciare anzitempo la propria occupazione dovrebbe essere inferiore al 5%, compresa tra un 4,5% e un 4,7%, con un’ipotesi di tan del 2,5% e un premio assicurativo sul 29%. Probabilmente le uniche modifiche possibili che potrebbero essere decise potrebbero essere quelle relative agli invalidi.

Dubbi su tempi ufficiali di attuazione dei decreti e quando potrebbero essere completi

I decreti attuativi che si preparano ad essere depositati domani, giovedì, potrebbero dunque essere incompleti a causa delle questioni che resterebbero aperte e appena riportate. Se questa ipotesi venisse confermata, difficilmente, considerando l’attuazione confermata per domani ad oggi, saranno rinviati gli stessi decreti attuativi a metà marzo, come si diceva fino a ieri, ma sarà più plausibile che ulteriori chiarimenti possano arrivare con successive circolari esecutive che comunque sarebbero attese entro maggio. Dal primo maggio, infatti, coloro che decidono di anticipare la propria età pensionabile potranno iniziare ad inviare la relativa domanda di richiesta direttamente all’Istituto di Previdenza.