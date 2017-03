Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria: cosa può succedere ai decreti attuativi e DPCM dopo riunione oggi 1

Domani, giovedì 2 marzo, è la data in cui, teoricamente, dovrebbero arrivare i decreti attuativi (Dpcm) sulle ultime novità per le pensioni di Ape volontaria, social e quota 41 ad essa collegata. Inizialmente, stando alle ultime notizie, l’esecutivo aveva annunciato di voler anticipare i tempi, presentando i decreti a metà febbraio, ma questo tempo non è stato rispettato, tanto che le ultime e ultimissime notizie, hanno anche parlato di un possibile slittamento da domani alla metà del mese di marzo di attuazione degli stessi decreti. Si tratterebbe di un tempo maggiore per poter definire quei dettagli che mancherebbero negli stessi decreti se fossero presentati domani. Molto dipenderà dalla riunione in programma oggi tra esecutivo e forze sociali. Al centro delle discussioni di oggi alcuni dei chiarimenti necessari relativi ad ape e quota 41 e loro attuazione, con particolare attenzione a modifiche richieste per coloro che svolgono occupazioni faticose e chi è entrato giovanissimo nel mondo occupazionale.

Possibile slittamento dei decreti attuativi, questioni ancora aperte e dubbi

La riunione di oggi tra esecutivo e forze sociali dovrebbe definire ultimi dettagli relativi alle novità per le pensioni di ape volontaria, social e quota 41, ma non è detto che vengano messi a punto tutti i chiarimenti attesi su:

tassi di interesse da calcolare sull’ape da rimborsare agli istituti di credito che si occuperanno della sua erogazione attraverso l'Istituto di Previdenza; condizioni delle polizze assicurative; criteri di accesso prioritario ad ape e quota 41.

Tra le ulteriori modifiche richieste:

allargamento delle novità per le pensioni ad altre categorie di lavoratori; novità per la categorie dei lavoratori impiegati nel settore delle costruzioni; riduzione della percentuale di invalidità dal 57% al 60% per ape social e quota 41; cancellazione del vincolo dei sei anni consecutivi di svolgimento dell’occupazione faticose per accesso ad ape social e quota 41.

Secondo le ultime notizie, però, è possibile che presentando domani i decreti attuativi potrebbero non esserci i tassi di interesse da calcolare sul rimborso dell’ape, dettaglio fondamentale tra quelli attesi, mentre sembra che le uniche modifiche possibili potrebbero essere solo quelle per gli invalidi. Alla luce di queste ultime notizie, dunque, è possibile che, dati i tempi stretti, i decreti attuativi saranno presentati con le novità per le pensioni definite così come annunciate e che la riunione di oggi sia solo simbolica; o che saranno depositati entro i termini stabiliti ma incompleti, con ulteriori chiarimenti e dettagli che verrebbero inseriti successivamente in circolari esecutive o atti dei tecnici. Le circolari esecutive dovrebbero riguardare non solo ape volontaria, social e quota 41 ma anche contributivo donna e relativi tempi di invio della domanda e per ricongiunzione gratuita di tutti i propri contributi previdenziali.