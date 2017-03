Concorsi pubblici Marzo-Aprile 2017 in pubblica amministrazione, Ata, Tfa terzo ciclo, Polizia, Esercito, INPS, Agenzia Entrate

Si entra nella fase calda sul fronte dei concorsi pubblici e tra questo mese di marzo e il prossimo di aprile 2017 sono attesi decisi passi in avanti si bandi più attesi ovvero Ata e Tfa terzo ciclo per quanto riguarda la scuola, Polizia ed Esercito, Inps e Agenzia delle entrate. Più precisamente dovrebbero essere finalmente comunicati date e requisiti per la partecipazione, modalità per la presentazione della domanda e articolazione del concorso tra prove scritte, orali ed eventualmente test preliminari. Il tutto mentre sarebbero in arrivo oltre 2.000 assunzioni nella pubblica amministrazione.

Secondo fonti del Ministero per la Semplificazione, un decreto già firmato da Marianna Madia - e in attesa della firma del ministro dell'Economia - prevede l’assunzione di 1.300 persone e un altro per 800 posti sta per essere varato. In particolare una buona fetta delle assunzioni interesserà il ministero dei Beni Culturali, l'Inps e il ministero della Giustizia. Nel dettaglio si tratta di 1.315 assunzioni in 19 amministrazioni e 788 posti da mettere a bando, di cui per oltre la metà (407) già è prevista l'autorizzazione ad assumere.

Ata e Tfa terzo ciclo

Nell'ambito della scuola sono attese importanti novità. A partire dall'attivazione del Tfa terzo ciclo per ottenere l'abilitazione all'insegnamento, anticamere per ottenere una cattedra nella scuola italiana. Il tutto mentre è corso di svolgimento è invece quello relativo alle classi di sostegno. Per l'accesso ai corsi è necessario superare i test preliminari e le prove scritte. I vincitori nelle selezioni precedenti sono ammessi in soprannumero al corso senza passare dai test preliminari e quelli scritti. A proposito di concorsi nella scuola, è da mettere in conto l'atteso concorso Ata per la copertura di 6.949 posti di collaboratori scolastici, 2.103 posti per assistenti amministrativi, 790 posti per assistenti tecnici, 216 posti per direttore servizi amministrativi, 87 posti come cuochi, 81 posti come addetti aziende agrarie, 49 posti per guardarobieri, 19 posti per infermieri.

Polizia ed Esercito

Per quanto riguarda la Polizia, c'è tempo solo fino al 2 marzo per presentare domanda per la partecipazione al concorso pubblico per 45 atleti da inserire nei gruppi sportivi della Polizia di Stato ovvero le Fiamme Oro. Tra i requisiti richiesti ci sono quelli anagrafici (tra 17 anni e 34 anni), diploma di scuola secondaria di primo grado, riconoscimento dal Coni o dalle federazioni sportive nazionali di atleta di interesse nazionale, posizione regolare rispetto agli obblighi di leva ovvero non essere stati ammessi al servizio civile o non aver assolto gli obblighi militari come obiettori di coscienza (salvo rinuncia). E sempre il 2 marzo scadono i termini partecipare al concorso del Ministero della Difesa per 21 tenenti in servizio permanente nell'Esercito, 10 collocazioni nel Corpo degli ingegneri e 6 posti nel Corpo di commissariato.

Inps e Agenzia delle entrate

Infine, tra questo mese di marzo e il prossimo di aprile 2017 potrebbero saltare fuori le informazioni ufficiali sul nuovo concorso Inps 2017 per funzionari e su quello dell'Agenzia delle entrate per 709 funzionari e assistenti e 29 dirigenti.