Assegni familiari 2017, bonus mamma domani, bonus figli e nuovi aiuti per disabili e invalidi 2017 home care premium: per chi,Isee

E’ piuttosto ricco il pacchetto di misure dedicate all’assistenza familiare e per i figli messo a punto nella nuova Legge di Stabilità e che prevede aiuti per tutti: si va dai tradizionali assegni familiari, al nuovo bonus mamma domani 2017 istituito quest’anno, ai bonus bebè o bonus asilo. A questi aiuti si aggiunge anche il nuovo sostegno, valido unicamente per i lavoratori statali, dunque non per tutti come i precedenti bonus appena riportati, Home care premium 2017, piano assistenziale messo a punto dall'Inps per le persone invalide. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di spiegare caratteristiche requisiti e come inviare domanda per:

assegni familiari 2017; bonus mamma domani 2017; bonus bebè 2017; bonus asilo nido 2017; Home care premium 2017.

Assegni familiari 2017: requisiti e come fare domanda

Partendo dall’assegno familiare, si tratta di un sostegno a reddito che viene erogato solo a determinate categorie di lavoratori in condizioni indigenti e con una situazione economica al di sotto di limiti prestabiliti. L’erogazione degli assegni familiari dipende, infatti, da limiti di reddito che ogni anno vengono aggiornati dall’Inps. Quest’anno, i limiti di reddito mensili stabiliti sono di 706,82 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; e di 1236,94 per due genitori ed equiparati, limiti che valgono anche nel caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti; mentre per quanto riguarda gli importi previsti per gli assegni familiari quest’anno sono:

1,21 euro mensili per i piccoli coltivatori diretti per genitori ed equiparati; 8,18 euro mensili per coltivatori diretti, coloni, mezzadri per figli ed equiparati; 10,21 euro mensili per pensionati iscritti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

La domanda per la richiesta dell’assegno familiare deve essere inviata esclusivamente all’Inps in via telematica attraverso il sito online dello stesso Istituto o rivolgendosi a Caf e patronati.

Bonus Mamma 2017 Domani: requisiti e come presentare domanda

Il bonus mamma Domani 2017 è una delle novità per tutti in vigore da quest’anno: si tratta di un bonus che a differenza di quasi tutti gli altri non assolutamente legato all’Isee e alla situazione patrimoniale delle famiglie, per cui può essere richiesto da tutte le donne, anche in gravidanza, indipendentemente da reddito e patrimonio. Il bonus mamma domani 2017 ha un valore di 800 euro che saranno erogati in un’unica soluzione e che potranno essere spesi per le ultime visite mediche o per le prime spese necessarie per il nascituro e può essere richiesto a partire dal settimo mese di gravidanza della donna. Anche in questo caso la domanda deve essere presentata all'Inps o direttamente online in maniera autonoma accedendo al sito del’Istituto e seguendo la procedura stabilita o rivolgendosi a Caf e patronati.

Bonus bebè 2017: requisiti e come presentare domanda

A differenza del bonus mamma domani 2017, il bonus bebè è collegato al valore Isee del nucleo familiare. Questo bonus può essere richiesto da tutte le famiglie che hanno un figlio o che adottano uno entro il 31 dicembre 2017 e fino al terzo anno di vita del bambino e anche in tal caso la domanda di richiesta deve essere inviata all’Inps, sempre esclusivamente online. I requisiti per richiedere il bonus bebè 2017 sono:

essere cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato extraeuropeo con permesso di soggiorno regolare; essere cittadini residenti in Italia; essere conviventi col bambino per il quale si chiede il bonus; avere un Isee inferiore a 25000 euro annui, per tutta la durata dell’assegno.

Chi ha un reddito Isee entro i 25.000 euro annui, riceverà un assegno mensile di 80 euro; mentre per chi ha un reddito Isee pari o inferiore a 7.000 euro, riceverà l’importo raddoppiato, di 160 euro al mese.

Bonus asilo nido 2017: requisiti e come presentare domanda

Bisogna inoltrare domanda di richiesta direttamente all’Inps in via telematica anche per avere il bonus asilo nido 2017: anche questo bonus, come il bonus mamma domani 2017, non è collegato al valore Isee, ha un valore di mille euro all’anno per tre anni, da spendere per le iscrizioni dei propri figli all'asilo nido, pubblico o privato, e spetta ai nati dal primo gennaio 2016 in poi. I requisiti per richiedere il bonus asilo nido prevedono:

avere figli nati a partire dal 2016, fino ai 3 anni di età avere documentata iscrizione presso asili pubblici o privati; avere bambini malati cronici con necessità di cure domiciliari.

Home care premium 2017: cosa prevede e requisiti

Tra le novità degli aiuti 2017 c’è anche il piano Home care premium 2017, piano messo a punto dall’Inps per garantire assistenza alle persone disabili, che prevede un beneficio per l’assistenza domiciliare fino anche a circa mille euro a persona. Il nuovo piano di assistenza dell’Inps è destinato unicamente ai dipendenti e ai pensionati pubblici perchè, come spiegato dallo stesso Inps, le risorse che vi saranno impiegate derivano dal prelievo obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni del personale delle P.A. in servizio; dallo 0,15% versato su base volontaria dai pensionati; dagli interessi sui prestiti e sui mutui concessi agli iscritti; dalle quote versate come compartecipazione alle spese a fronte di talune prestazioni ricevute.

In particolare, il piano prevede l’erogazione di:

1.050 euro per casi di disabilità grave e Isee fino a 8mila euro; 550 euro per le persone con Isee di 40mila euro e oltre; 500 euro per i casi di disabilità media e Isee più basso.

L’Home care premium 2017, già avviato nel 2010, quest’anno sarà allargato ad ulteriori 30mila utenti ed esteso anche ai parenti di primo grado anche non conviventi e i soggetti legati da unione civile e conviventi. Le domande di adesione a questo nuovo piano devono essere presentate all’Inps fino al 30 marzo e la graduatoria sarà resa nota il 20 aprile. Il progetto sarà operativo a partire dal prossimo primo luglio e si concluderà il 31 dicembre 2018.