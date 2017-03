Pensioni ultime notizie quota 100, quota 41, mini pensioni differenti posizioni DPCM, decreti attuativi e pensioni seconda fase

Esecutivo e forze sociali oggi, nel corso della riunione sulle ultime novità per le pensioni, dovrebbero definire ulteriori chiarimenti sulle ultime novità per le pensioni di ape e quota 41 ma probabilmente i decreti attuativi attesi per domani non saranno completi. Quella di oggi dovrebbe essere anche la riunione in cui si avvieranno le discussioni sulla seconda fase di lavoro su ulteriori novità per le pensioni. Tuttavia, stando alle ultime e ultimissime notizie, le posizioni su quello che potrebbe arrivare ufficialmente con i Dpcm di domani e le ulteriori novità per le pensioni da affrontare in una seconda fase sembrano essere differenti. Esecutivo, tecnici e forze sociali aspirano, infatti, a diverse misure e novità, soprattutto per quanto riguarda le discussioni della seconda fase.

Decreti attuativi, cosa aspettarsi e ulteriori richieste di modifiche delle attuali novità per le pensioni

Partendo dai Dpcm, che stando alle ultime notizie dovrebbero essere presentati domani ma è anche possibile che slittino perché incompleti, si sa ormai da tempo che dovrebbero essere tre contenenti:

tassi di interesse da calcolare sulla mini pensione; condizioni delle polizze assicurative; criteri di priorità di accesso a mini pensione e quota 41.

E’ però possibile, secondo le ultime notizie, che se presentati domani i Dpcm presenteranno diverse mancanze, a partire da quei tassi di interesse che rappresentano un elemento fondamentale da conoscere, di cui da tempo si parla e per cui sembrava che le trattative per una definizione stessero procedendo nei modi e nei tempi previsti. Cosa che evidentemente proprio così non è. Ciò che si sa sui costi della mini pensione è che la rata di rimborso dovrebbe subire una decurtazione inferiore al 5%, forse compresa tra il 4,5% e il 4,7%. Ma nulla sarà ufficiale fino a quando non sarà presentato il Dpcm ufficiale in merito.



Tuttavia, si dovrebbe discutere nella riunione di oggi anche delle ulteriori modifiche richieste dalle forze sociali, sempre riguardanti le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, che, però, dovrebbero essere decisamente difficili da approvare, eccezion fatta, forse, per le richieste di cambiamenti per gli invalidi. Le modifiche riguarderebbero:

allargamento delle novità per le pensioni ad altre categorie di lavoratori; modifiche per i lavoratori edili; riduzione della percentuale di invalidità dal 57% al 60% per mini pensione e quota 41; cancellazione dei sei anni consecutivi obbligatori di svolgimento dell’attività faticosa per richiesta di mini pensione e quota 41.

Seconda fase di discussione su ulteriori novità per le pensioni

Conclusa la riunione di oggi sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, esecutivo e forze sociali continueranno i confronti per la definizione di ulteriori novità per le pensioni e le ultime notizie riportano già la programmazione di altre due nuove riunioni, una fissata per il prossimo 9 marzo,quando si parlerà però di ammortizzatori sociali, e una fissata per il 23 marzo, occasione in cui si avvieranno i confronti su quali ulteriori novità per le pensioni importanti e profonde dovranno essere portate avanti. Anche in questa fase, tuttavia, si dovranno trovare accordi tra le diverse posizioni.



Se, infatti, tecnici e forze sociali da sempre ritengono che sia importante portare avanti novità per le pensioni di quota 100, per cui si parla di una nuova analisi sulla sua eventuale fattibilità, quota 41 per tutti, revisione del meccanismo legato alle aspettative di vita e assegno universale per l’attuazione di concrete novità per le pensioni più profonde e concrete, stando alle ultime notizie, l’esecutivo sembrerebbe più orientato a lavorare su altre misure come pensione contributiva di garanzia per i giovani e novità per la previdenza complementare e integrativa; d’accordo solo sulle modifiche da definire per il sistema delle aspettative di vita in base al tipo di attività che si svolge.