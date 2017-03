Pensioni ultime notizie Ape Social, Opzione Donna Proroga,Ape Volontaria,Quota 41 decreti attuativi e circolari riunione sindacati

Decreti attuativi e circolari per ulteriori dettagli sulle novità per le pensioni di Ape e ultime notizie su cosa aspettarsi e tempi di avvio



L’attesa principale della giornata è capire come andrà la riunione di oggi primo marzo tra governo e sindacati, che verterà su Ape e ulteriori modifiche richieste per lavoratori che sono impiegati in occupazioni faticose e lavoratori che sono entrati sin da giovanissimi nel mondo occupazionale, in modo da porte poi avviare il secondo momento di analisi di ulteriori novità per le pensioni. Per quanto riguarda l’Ape volontaria, social e quota 41, la discussione interesserà i requisiti di accesso alla misura di anticipo pensionistico e le modalità di richiesta delle stesse novità per le pensioni, regole che dovranno essere poi comprese nei decreti attuativi.

Decreti attuativi: quando sono attesi e dubbi e incertezze

Questi decreti dovrebbero essere presentati domani, giovedì 2 marzo, ma, stando alle ultime notizie, è possibile che vegano rimandati di qualche giorno per aver più tempo per definirli. Da qualche giorno, infatti, si dice che se attuati entro giovedì, potrebbero essere incompleti, mancanti di alcuni dettagli importanti come gli stessi tassi di interesse che dovranno essere calcolati sull’ape da restituire agli istituti di credito. Se i decreti attuativi sulle ultime novità per le pensioni di ape volontaria, social e quota 41 arriveranno domani, anche se incompleti, per l’entrata in vigore ufficiale di ape e quota 41 entro i tempi stabiliti, vale a dire dal primo maggio, arriveranno circolari esecutive con ulteriori dettagli e chiarimenti. Una sola circolare sarebbe necessaria anche per la proroga ufficiale dell’opzione donna, ma ancora tarda ad arrivare. In ogni caso, ciò che si attende con i decreti attuativi, ed eventuali successive circolari esecutive, sono chiarimenti su:

tassi di interesse da calcolare sull’ape da restituire agli istituti di credito; condizioni delle assicurazioni; requisiti eventualmente necessari per accedere in maniera prioritaria ad ape e quota 41; novità per le categorie dei lavoratori impegnati nel settore delle costruzioni; cancellazione dei vincolo dei sei anni obbligatori di svolgimento dell’attività faticose per poter richiedere mini pensione senza e quota 41; riduzione della percentuale di invalidità dal 75% al 60%, sempre per l’accesso a mini pensione senza oneri e quota 41.

Negli ultimi tre casi, si tratta di ulteriori richieste di modifiche alle attuali novità per le pensioni presentate, come riportano le ultime notizie, dalle forze sociali, ma che sarebbero difficili da approvare, ad eccezione, probabilmente, di cambiamenti per gli invalidi.

Prossimi appuntamenti tra governo e sindacati per avvio ulteriori novità per le pensioni

I confronti tra governo e sindacati non si esauriranno con la riunione di oggi, visto che le ultime notizie confermano un nuovo incontro fissato per il prossimo 9 marzo, quando si parlerà di ammortizzatori sociali, e un altro in programma il prossimo 23 marzo, per dare il via al secondo momento di analisi di ulteriori novità per le pensioni che, stando alle ultime notizie, dovrebbero riguardare:

provvedimenti per rilanciare previdenza complementare e integrativa; revisione del sistema di adeguamento dell’età pensionabile alle aspettative di vita; modifiche del sistema di calcolo contributivo per sostenere i giovani di oggi precari; novità per le pensioni per le donne