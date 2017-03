Rinnovo contratti pubblico, statali, docenti: Home Care Premium 2017 figli, invalidi, disabili in attesa rinnovo contratti

Se il rinnovo del contratto degli statali continua a rimanere l'obiettivo più importante su cui maggioranza e forze sociali con l'intermediazione dell'Aran stanno lavorando, la macchina della riforma della pubblica amministrazione scorre anche da altri binari. La novità più importante va infatti cercata al di là di quanto indicato dall'ultimo Consiglio dei ministri e della rotta tracciata dalla stessa maggioranza. Da oggi i dipendenti e i pensionati pubblici con un familiare disabile possono chiedere di accedere al nuovo programma Home Care Premium 2017 che prevede un contributo mensile fino a 1.000 euro per pagare l'assistente familiare ovvero la badante che si prende cura della persona in situazione di difficoltà).

Home Care Premium 2017 figli, invalidi, disabili: come funziona

Il piano Home Care Premium 2017 è stato presentato dal presidente Inps, Tito Boeri, spiegando che al momento è limitato ai dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione che contribuiscono alla gestione con lo 0,35% sulle retribuzioni dei lavoratori in servizio e con lo 0,15% versato su base volontaria dei pensionati oltre che dagli interessi su prestiti e mutui concessi agli iscritti. Il programma partirà il primo luglio 2017 e si concluderà alla fine del 2018 con l'obiettivo di coinvolgere circa 30.000 persone. L'aiuto - ha spiegato Boeri - è legato sia al grado di disabilità sia alla propria situazione economica. Questa opportunità spetta allora

ai dipendenti pubblici e ai pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; ai loro coniugi conviventi e familiari di primo grado; agli orfani minorenni di dipendenti o pensionati pubblici; ai non autosufficienti che risiedono nel territorio di un Ambito gestore convenzionato.

In ogni caso, al'Home Care Premium 2017 si accede per bando di concorso pubblicato sul sito dell'Istituto nazionale della previdenza sociali in Iniziative Welfare, assistenza e mutualità.

Il tetto massimo si ha in caso di disabilità gravissima ovvero quella che prevede il diritto all'indennità di accompagnamento, e l'Isee socio sanitario fino a 8.000 euro. Il problema della non autosufficienza - ha affermato il numero uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - è serio già oggi ma diventerà macroscopico in futuro. A suo dire, il Paese è impreparato poiché abbiamo tre milioni di persone afflitte da limiti funzionali seri, 2,5 milioni delle quali anziane. Gli over 85 passeranno da 1,7 milioni a 6 milioni nel 2060 e diminuiranno le persone che si potranno prendere cura. La spesa per il long term care passerà dal 2% al 3% del Prodotto interno lordo.

Calcolatrice alla mano, per quest'anno è previsto uno stanziamento di 220 milioni di euro. Mentre per l'anno prossimo i fondi previsti arriveranno a 300 milioni di euro. La domanda per il servizio potrà essere fatta da subito fino al 30 marzo mentre la graduatoria sarà pubblicata il 20 aprile. Le nuove domande potranno essere fatte dal 27 aprile 2017, mentre l'erogazione dei servizi partirà il primo luglio. Va da sé che queste somme sono totalmente indipendenti da quelle destinate al rinnovo del contratto degli statali, la cui partita si gioca evidentemente su un piano ben diverso.