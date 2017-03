Legge 104/92 2017: diritti, permessi, agevolazioni. Regole ufficiali per coppie di fatto e conviventi disabili

Importanti novità in questo 2017 sulla legge 104/92 su diritti, permessi, agevolazioni per coppie di fatto e conviventi disabili.

Nuovi aggiustamenti nelle regole su diritti, permessi, agevolazioni in base alla legge 104/92. Le recenti indicazioni di questo 2017 coinvolgono coppie di fatto e conviventi disabili. Ebbene, le disposizioni in vigore prevedono il diritto a usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado e con possibilità di estensione fino al terzo grado, riconosciuti in situazione di disabilità grave. La novità che ha avuto bisogno di un chiarimento da parte dell'Inps, stabilisce che i permessi possono essere fruiti sia dalla parte di un unione civile che presti assistenza all'altra parte e sia dal convivente di fatto che naturalmente presti assistenza all'altro convivente.

Legge 104/92 2017: regole ufficiali per coppie di fatto e conviventi disabili

Le novità di questo 2017 sulla legge 104/92 prevede allora che il diritto a usufruire dei permessi per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso anche al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, al parente o all'affine entro il secondo grado. Di più: è possibile concedere il beneficio a perenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge (o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto) della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Di importante c'è che l'Inps precisa come, a differenza di quanto accade per i coniugi, la parte di un unione civile può usufruire dei permessi sulla base della 104/92 solo nel caso in cui presti assistenza all'altra parte dell'unione e non nel caso in cui l'assistenza sia rivolta a un parente, non essendo riconosciuto in questo caso il rapporto di affinità. Per quanto riguarda il settore privato, l'Istituto di previdenza fissa un vero e proprio ordine di priorità sul congedo:

il coniuge convivente (o la parte dell'unione civile convivente) della persona disabile in situazione di gravità; il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente (o la parte dell'unione civile convivente); uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente (o la parte dell'unione civile convivente) ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente (o la parte dell'unione civile convivente), entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente (o la parte dell'unione civile convivente), entrambi i genitori, i conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.