Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria invalidi, disoccupati, categorie, requisiti, calcolo in decreti

Requisiti per richiedere ultime novità per le pensioni di ape, ultime notizie su decreti ufficiali e modifiche richieste possibili

I decreti attuativi che si preparano ad arriva, completi o meno, entro domani o qualche giorno più in la, conterranno le regole ufficiali di funzionamento di ape volontaria, social e quota 41. Nel caso, in cui, come appena detto, dovessero arrivare domani incompleti, in un secondo momento, a chiarire i dettagli mancanti ci penseranno circolari esecutive che dovrebbero comunque essere definite entro il mese di maggio, in modo da permettere l’avvio di ape volontaria, social e quota 41 nei tempi stabiliti, cioè a partire dal primo maggio. A differenza dell’Ape volontaria, che può essere richiesta da tutti coloro che vogliono lasciare prima la propria occupazione, possono chiedere ape social e quota 41 solo determinate categorie di persone, considerate svantaggiate.

Ape volontaria: requisiti richiesti per andare in pensione prima

Per la richiesta di ape volontaria, i requisiti richiesti sono

aver raggiunto almeno 63 anni di età; aver maturato almeno 20 anni di contributi; accettare decurtazioni sulla pensione finale; restituire l’anticipo percepito con un piano di rimborso 20ennale.

Ape Social, Quota 41: requisiti per invalidi

Tra le categorie di persone svantaggiate che possono richiedere ape social e quota 41, che a differenza dell’ape volontaria non prevedono alcun costo e nessuna penalità sulla pensione finale dei relativi lavoratori, ci sono gli invalidi ma non tutti disabili e invalidi possono richiedere l’ape social. E’ necessario, infatti, soddisfare particolari requisiti richiesti, vale a dire:

aver raggiunto 63 anni di età; aver maturato almeno 30 anni di contributi; avere una percentuale di invalidità superiore al 74%, cioè dal 75% in poi, perché coloro che hanno una percentuale di invalidità inferiore non potranno richiedere l’ape social.

Possono richiedere ape social, e alla quota 41, anche coloro che assistono parenti disabili di primo grado, come figli o genitori, o coniuge convivente a patto che lo facciano almeno da sei prima della richiesta; e malati gravi, ma solo se si tratta di persone che hanno una delle malattie rientranti nella legge 104/1992.

Ape Social, Quota 41: requisiti per disoccupati

Chi è rimasto senza occupazione rientra tra le categorie di persone che da quest’anno possono richiedere l’ape social (e quota 41 ad essa collegata). I requisiti richiesti a coloro che sono rimasti senza occupazione per l’accesso all’ape social sono:

aver raggiunto i 63 anni di età; aver maturato 30 anni di contributi; aver esaurito da almeno tre mesi tutti i sussidi di disoccupazione richiesti.

Decreti attuativi su Ape e ulteriori richieste di modifiche

I decreti attuativi sulle ultime novità per le pensioni di ape volontaria, social e quota 41 dovrebbero contenere:

tassi di interesse da calcolare sull’ape; condizioni di sottoscrizione delle polizze assicurative; criteri che bisognerà seguire per avere una priorità di accesso all’ape.

Ma dopo il confronto di oggi tra esecutivo e forze sociali è possibile che arrivino anche ulteriori modifiche per categorie di lavoratori che sono entrati giovanissimi nel mondo occupazione, per invalidi, e per coloro che svolgono occupazioni faticose. Le richieste presentate riguardano, infatti:

cancellazione del vincolo dei 6 anni continuativi di svolgimento dell’attività faticosa; estensione della lista delle professioni da considerare faticose per la domanda di ape sociale e quota 41; riduzione da 36 a 35 anni del requisiti contributivo necessario per l’ape social e la quota 41 da parte chi è impegnato in occupazioni faticose; abbassamento della percentuale di invalidità dal 75 al 60% per l’accesso ad ape social e quota 41.

Difficilmente saranno approvare le modifiche richieste e l’unica possibilità di apertura riguarda le richieste di cambiamento relative alla categoria degli invalidi.