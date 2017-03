Forze dell'ordine, esercito, polizia, carabinieri, vigili del fuoco: novità attese mese di Marzo

Questo di marzo 2017 è il mese del bonus di 80 euro per forze dell'ordine e militari dell'esercito. Se non altro arriverà la risposta definitiva per la scadenza dei tempi del varo dell'atteso decreto della Presidenza del Consiglio Il bonus rischia di saltare? A quanto pare no, considerando le conferme che arrivano dal Ministero dell'Interno, almeno per quest'anno. Dal 2018 si vedrà. E poi entrerò nel vivo la partita del riordino delle carriere di Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria, così come fissato dagli ultimi decreti del Consigli dei ministri.

Bonus di 80 euro per forze dell'ordine e militari dell'esercito a rischio nel 2018

Il punto è che a preoccupare è proprio lo stato di salute dei conti pubblici, destinato a influenzare tutte le scelte future, anche in riferimento a forze dell'ordine, esercito, polizia, carabinieri, vigili del fuoco. Basta spostarsi nelle stanze del Tesoro per farsi un'idea. In una fase in cui già emerge la ricerca di consenso tipicamente preelettorale, alcune delle strategie economiche, dalle privatizzazioni all'ipotizzato aumento delle accise, stanno subendo critiche e frenate da parte di molti esponenti della maggioranza. Tanto da far circolare voci, smentite con fermezza, di un prendere o lasciare. Senza un impegno serio sulla manovra e sul Documento di economia e finanza, il titolare del Tesoro si sarebbe detto disposto a fare un passo indietro.

Un'idea bollata appunto come assurda da Padoan, che ribadisce invece la propria determinazione a proseguire l'azione di riforma, di risanamento dei conti e di sostegno alla crescita. Il primo passo per dimostrarlo sarà la manovra correttiva attesa dall'Europa entro aprile. Il governo dovrà trovare 3,4 miliardi, cercando di non deprimere l'economia. Inevitabile allora che le prospettive di rendere strutturale il bonus di 80 euro per le forze dell'ordine e i militari dell'Esercito, al pari di quanto accade con i lavoratori pubblici e privati, siano adesso piuttosto basse. Le ipotesi sul tavolo per far quadrare i conti impongono scelte ben precise e sono quelle elencate nelle lettere inviate a Bruxelles, dai tagli di spesa all'aumento delle entrate, con una stretta sull'evasione fiscale, sui giochi, su alcune agevolazioni alle imprese. E su alcune prospettive di spesa, come appunto quella del bonus nel 2018.

Una nuova ondata di revisione di spesa, che non dovrebbe toccare gli enti locali ma concentrarsi sui ministeri, potrebbe fruttare tra 800 milioni e un miliardo di euro. Allargando lo sguardo, la proroga e l'estensione dello split payment potrebbe garantire un altro miliardo. Dalla cancellazione di alcuni crediti di imposta ritenuti non più utili e dal capitolo giochi potrebbero arrivare infine altri 500 milioni in totale. All’appello mancherebbe però un miliardo, da reperire, se non con un aumento delle accise, forse con qualche ritocco alle imposte di bollo o con una sforbiciata alle agevolazioni fiscali. Terreno però minato, se si vorrà mantenere l'impegno per una riduzione della pressione fiscale. La scelta finale sarà politica, come politico sarà anche l'orientamento che emergerà dalla programmazione del Documento di economia e finanza 2017.