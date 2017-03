Concorso Cancellieri 2017: domani date nuove prove ufficiali concorso pubblico salvo ulteriori slittamenti

Sono attese per domani, venerdì 3 marzo, le pubblicazioni in Gazzetta ufficiale delle nuove date di svolgimento delle prove previste dal concorso Cancellieri 2017. Il concorso, per titoli ed esami, bandisce 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia-Amministrazione giudiziaria. Le prove avrebbero già dovuto tenersi ma a causa delle troppe domande pervenute, ben oltre tre mila a fronte di 800 posti circa banditi, il Ministero della Giustizia ha dovuto rimandare lo svolgimento delle prime prove fissate. E domani dovrebbero essere le nuove date ufficiali.

Concorso cancellieri 2017: prove previste

Le prove che i candidati al nuovo Concorso per Cancellieri dovranno sostenere sono quattro e prevedono:

una prova preselettiva, che prevede una serie di domande a risposta multipla su argomenti di diritto processuale civile e di diritto processuale penale; due prove scritte, che consistono in quiz a risposta multipla, da 60 domande, ciascuno relative ad elementi di diritto processuale civile e di diritto processuale penale; una prova orale, che verterà sulle materie oggetto degli scritti e argomenti di ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria, nozioni sul rapporto di pubblico nella pubblica amministrazione; competenze informatiche e conoscenza di una lingua straniera.

Concorso Cancellieri 2017: i requisiti richiesti

A tutti coloro che prenderanno parte al nuovo Concorso per Cancellieri, e per cui sarebbero già state inoltrate le domande di partecipazioni, sono richiesti i seguenti requisiti:

essere cittadini italiani; avere una laurea in giurisprudenza, scienze sociali o economia e commercio; conoscere una o più lingue straniere; avere conoscenze informatiche; avere pieno godimento dei diritti civili e politici; essere fisicamente idonei; avere esperienza pregressa come archivista; non essere stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso una pubblica amministrazione; non essere stati negati dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata.