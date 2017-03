Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100: legge sui vitalizi in Aula. Cosa si vuol cambiare. Scontro M5S-Pd

Il tema della legge sui vitalizi è tornato prepotentemente attuale in queste ultime settimane tornando a rappresentare un terreno di scontro tra i diversi schieramenti politici, soprattutto tra M5S e Pd. Secondo il M5S, la legge di abolizione dei vitalizi per i politici è diventata una priorità del Paese, per evitare che si ripresenti la necessità di definire una nuova legge errata come quella delle pensioni attualmente in vigore. Oggi la pensione si matura al conseguimento di un duplice requisito, anagrafico e contributivo, per cui il parlamentare ha diritto al vitalizio dopo avere svolto il mandato parlamentare per almeno 4 anni e mezzo e una volta compiuti 65 anni di età. Stando alle ultime notizie, sembra che lo scontro tra M5S e Pd sia sul fatto che la proposta di legge sui vitalizi dei pentastellati riprenda l’analoga proposta presentata dal Pd, a firma di Ricchetti, ma che non è mai stata calendarizzata, mentre il M5S spinge perché la sua proposta venga calendarizzata in tempi brevissimi. E secondo le ultime notizie le discussioni in Aula dovrebbero partire dalla prossima settimana.

Posizione del M5S su abolizione vitalizi e proposte presentate

Il M5S ha lanciato una sorta di countdown fino al 15 settembre, data entro la quale dovrebbero scattare i nuovi vitalizi per gli attuali parlamentari, per l'abolizione dei vitalizi, annunciando che nel caso in cui la cancellazione non ci sarà, è pronto a far di tutto perché ingiustizia scompaia finalmente. La richiesta di cambiamento presentata dal M5S è quella di armonizzare il regime previdenziale dei deputati e dei senatori con quello dei lavoratori pubblici e privati, anche in relazione all'età di maturazione della pensione finale, invitando le Aule a definire uno specifico regolamento per il calcolo della pensione dei parlamentari dell’attuale legislatura. Secondo il M5S, inoltre, bisognerebbe anche creare una gestione presso l'Istituto di Previdenza o qualche cassa ad hoc dove poter accreditare i relativi contributi dei parlamentari.

La posizione del Pd sulla questione vitalizi e proposta avanzata

Per il Pd, la proposta grillina sarà inammissibile perché bisognerà fare una legge specifica per trasferire i contributi versati nelle casse della Camera in quelli dei vari enti, quando, in realtà, per l’abolizione dei vitalizi ai parlamentari è necessaria una vera e propria legge e non solo l'approvazione di un regolamento dell'ufficio di presidenza. La proposta di legge sull’abolizione dei vitalizi messa a punto dal Pd con Richetti prevedeva il ricalcolo di tutti i vitalizi con il sistema contributivo (compresi quelli passati), senza intervenire sugli attuali trattamenti. Secondo l’Istituto di Previdenza, però, se l’obiettivo è quello di ristabilire equità sociale e risparmiare risorse economiche, bisogna intervenire sui vitalizi in essere. La proposta del Pd, invece, non prevede interventi sui vitalizi in essere e quindi i risparmi, secondo le stime, sarebbero piuttosto contenuti.