Ape Volontaria: a chi spetta, requisiti, quando domanda e decreti attuativi. Calcolo, regole ufficiali, come funziona

Sono stati rimandati di qualche settimana i decreti attuativi sulle ultime novità per le pensioni di Ape, per permettere un tempo maggiore di definizione degli ultimi dettagli, compresi quei tassi di interesse che sono fondamentali per capire effettivamente quanto converrà andare in pensione prima con l’Ape volontaria. Tra le ultime notizie, potrebbe essere discussa anche la possibilità di estendere Ape volontaria, social e quota 41 anche ai professionisti con Partita Iva, ai disoccupati che hanno perso l'occupazione per fine contratto, agli imprenditori che hanno dovuto chiudere le aziende e a liberi professionisti che hanno dovuto cessare l'attività per problemi economici. E resterebbe da chiudere il discorso dei contributi figurativi e altre forme di contribuzione, come quelle di calcolo di cumulo e ricongiunzione, ai fini del raggiungimento dei contributi necessari per poter richiedere l’Ape volontaria.

Ape volontaria: a chi spetta e requisiti

L’Ape volontaria può essere da richiesta da tutti coloro che vogliono anticipare la propria età pensionabile, fino a tre anni, a patto di:

aver raggiunto l’età di 63 anni; aver maturato 20 anni di contributi; accettare una decurtazione sulla pensione finale.

Chi chiede l’ape volontaria dovrà sottoscrivere un relativo un piano di rimborso 20ennale con cui i lavoratore pensionato dovrà restituire l’anticipo percepito agli istituti di credito, che si occuperanno dell’erogazione dello stesso anticipo attraverso l’Istituto di previdenza, calcolandovi i relativi tassi di interesse. Chi decide di andare in pensione prima con l’ape volontaria dovrà anche stipulare una polizza assicurativa a copertura dei costi in caso di premorienza del richiedente. La penalità sulla pensione finale, stando alle ultime notizie, non dovrebbe raggiungere il 5% dell’importo. Ma le ultime notizie ufficiali in merito dovranno essere definite dai decreti attuativi che dovranno riportare l’ufficiale entità dei tassi di interesse che dovranno essere calcolati sull’ape.

L'importo anticipato, come detto, dovrà poi essere restituito a rate in 20 anni dall'interessato, a partire dal raggiungimento dei normali requisiti pensionistici richiesti sotto forma di trattenute mensili sull'assegno erogato. L’ipotesi che circola da tempo è che il costo della rata di rimborso dovrebbe essere compreso tra un 4,5% e un 4,7%, con un’ipotesi di tan del 2,5% e un premio assicurativo sul 29%.

Ape volontaria e tempi di invio domanda

Per quanto riguarda i tempi di invio per la domanda di richiesta per l'Ape volontaria, stando alle ultime notizie, non è ancora chiaro se si potrà inviare a partire dal prossimo primo maggio 2017, per essere pagata entro 30 giorni lavorativi, o se le ultime novità per le pensioni con Ape entreranno in vigore a partire dal primo maggio, per cui le domande potranno essere inoltrate già a partire dal mese di aprile.