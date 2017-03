Roma Napoli streaming per vedere

Roma Napoli è una sfida che va al di là di semplici logiche di classifica che pure sono importanti visto che ad affrontarsi sono la seconda e la terza della classe. Roma Napoli è la sfida tra due capitali, due metropoli dalla storia così diversa eppure così simile. Due popoli animati dalla stessa passione, due città che si somigliano pur nelle reciproche peculiarità.

Per quel che riguarda l’attaccamento alla squadra del cuore, invece, non c’è alcuna difformità sostanziale. La passione con cui le città vivono la settimana calcistica è praticamente identica. Questa partita era denominata “Derby del Sole” prima che nel lontano 1987 l’incantesimo si ruppe facendo fuoriuscire una rivalità strisciante che con il passare degli anni è degenerata fino ad impedire, in diverse occasioni, alle due tifoserie di seguire la squadra in trasferta.

Come sarà identico lo stato d’animo con il quale le due squadre affronteranno il delicato match dell’Olimpico. Le sconfitte nelle semifinali di andata di Coppa Italia rispettivamente contro Lazio e Juventus hanno lasciato segni diversi sul tessuto vivo dei calciatori. La Roma può considerarlo un semplice passo falso, cosa più che possibile quando si tratta di un derby. Il Napoli invece sembra una squadra sull’orlo di una crisi di nervi.

Sono bastate tre settimane per buttare nel mare del Golfo la serie di risultati utili consecutivi che durava da ottobre. Le sconfitte contro Real Madrid, con il corollario di polemiche che ne è seguito, e quelle successive contro Atalanta e Juventus stanno lì a dimostrare che forse, nell’ambiente partenopeo, qualcosa si è rotto. Contro la Roma sarà una prova d’appello quasi decisiva.

Riprendere il discorso con la vittoria, o almeno interrompere quello con la sconfitta, rappresenta un dovere per Hamsik e compagni. Altrimenti anche il terzo posto che sembrava già archiviato rischia di sfumare insieme a un’intera stagione. Per vedere Roma Napoli sarà possibile utilizzare anche lo streaming.

Roma Napoli paura per Nainggolan

La paura per Nainggolan uscito malconcio dal derby di Coppa Italia, si sta pian piano attenuando. Le condizioni del belga, vero trascinatore dei giallorossi in questa fase della stagione, migliorano a vista d’occhio e consentiranno quasi certamente di prendere parte all’attesissimo match contro il Napoli.

Spalletti, che ha chiesto una pronta reazione alla sua squadra dopo il tonfo contro la Lazio, può tirare un sospiro di sollievo e guardare all’appuntamento con maggiore serenità. Vincere vorrebbe dire archiviare definitivamente la lotta per il secondo posto e concentrarsi alla difficile, ma ancora non impossibile, rincorsa alla Juve capolsta.

Roma Napoli Sarri si gioca tutto

Febbraio è storicamente un mese difficile per Sarri che contro la Roma si gioca tutto. Il tecnico toscano, finito nel mirino del presidente De Laurentiis dopo il pareggio di Palermo e la sconfitta contro il Real Madrid, dovrà dimostrare che il suo calcio è ancora efficace. Le critiche che gli sono piovute addosso hanno infatti centrato un problema che appare reale.

Il Napoli se non gira a mille all’ora, perde mordente e diventa facilmente prevedibile dagli avversari. La gara persa contro l’Atalanta ne è l’esempio concreto e quella con la Juve in Coppa Italia la conferma. La condizione fisica degli azzurri non appare eccellente e questo potrebbe rappresentare un grosso problema proprio nel momento topico della stagione.

Vedere Roma Napoli siti streaming Serie A

Molti, quindi, per vedere Roma Napoli approfitteranno dello streaming. Esistono infatti diversi siti, per lo più delle emittenti satellitari stranieri, che danno la possibilità di usufruire di questa modalità in maniera sicura e legale avendo acquistato all’estero i diritti per trasmettere le partite del campionato di Serie A.

Alcuni di questi sono: Arena Sport del Montenegro, La2, Czech TV, Rtl, Orf, Sky Austria, Sky Deutschland. Inoltre le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Mediaset Play, offrono gratuitamente, solo agli abbonati, questa opportunità con il vantaggio di ascoltare anche la telecronaca in italiano.

Da tenere in considerazione anche l’offerta di Now Tv che permette di vedere la sua piattaforma streaming gratuitamente per quattordici giorni e la possibilità di consultare i siti dei bookmakers che, non sempre, ma potrebbero trasmettere anche partite della Serie A.