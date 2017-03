Milan Chievo streaming

Come vedere Milan Chievo in streaming

È un Milan che non muore mai quello che Montella è riuscito a costruire sulle ceneri della passata stagione. Oppure, considerando il periodo di Quaresima che culminerà a Pasqua, si potrebbe dire che i rossoneri stanno preparando la propria resurrezione. Dopo un inizio horror del 2017 il Diavolo ha recuperato lentamente convinzioni e risultati che sembravano far parte di un passato lontano quando invece appena due mesi e mezzo fa a Doha Bacca e compagni sollevavano la Supercoppa Italiana ai danni della Juventus.

Insomma Milan Chievo sarà la partita della svolta. Se non societaria, viste le difficoltà del closing che è slittato al mese prossimo, almeno di prospettive. La vittoria a Reggio Emilia, anche se ha suscitato più di un malumore in casa neroverde per come è arrivata, ha ridato slancio alle ambizioni europee del Milan che non può fermarsi nemmeno al cospetto di un Chievo che rappresenta sempre un brutto cliente.

A maggior ragione quando, come in questo caso, la squadra di Maran ha già raggiunto l’obiettivo stagionale e vorrà onorare al meglio, senza alcuna pressione addosso, la prestigiosa vetrina offerta da uno stadio importante come San Siro. Gara che si potrà anche vedere in streaming, facendo però attenzione a ricercare le soluzioni migliori, quelle che danno questa possibilità in maniera sicura e legale.

Milan Chievo Abate resterà a casa

I tre punti ottenuti nel contestato match disputato contro il Sassuolo hanno avvicinato il Milan alla zona Europa League, obiettivo dichiarato di inizio stagione. La gara contro i neroverdi ha però regalato anche cattive notizie al tecnico Vincenzo Montella, che dovrà nuovamente confrontarsi con l’emergenza in difesa visto che Abate è uscito malconcio da quella gara a causa di una violenta pallonata rimediata all’occhio sinistro che gli ha causato un ematoma.

Le sensazioni sono che l’esterno difensivo resterà a casa. Un bel grattacapo per il tecnico di Pomigliano d’Arco che dovrà trovare la contromisura adeguata per un’assenza che potrebbe durare anche di più di una semplice partita.

Milan Chievo Maran a caccia dell’impresa

Quale migliore occasione di un colpaccio a San Siro per rilanciare una stagione che altrimenti, a salvezza ormai archiviata, potrebbe diventare solo un lento e noioso cammino verso l’epilogo del ventotto maggio? Ecco perché Maran andrà a caccia dell’impresa con il suo Chievo nel tempio sacro dell’impianto rossonero.

I clivensi stanno bene e non hanno alcuna pressione psicologica addosso. Una condizione invidiabile che rende particolarmente interessante questa sfida. Sarà il Milan a dover provare a tutti i costi a vincere esponendosi all’arma del contropiede che il Chievo ha già mostrato di sapere adoperare molto bene. Saranno novanta minuti intensi ed emozionanti.

Vedere gratis Milan Chievo in streaming

Come in altre occasioni, anche alla vigilia di questa partita è iniziata la ricerca in Rete su come vedere gratis Milan Chievo in streaming. Operazione più difficile di quanto si creda visto che spesso le soluzioni scelte non garantiscono né la buona qualità audio e video, né la sicurezza di non incorrere in problemi legali.

Quelli che vi indichiamo di seguito, invece, offrono entrambe le garanzie perché hanno acquistato i diritti del campionato italiano di Serie A all’estero. Si tratta di Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Rtl, Orf, Czech TV, La2, Sky Austria Per chi ricerca una qualità ancora maggiore e possiede un abbonamento può usufruire di Sky Go e Mediaset Play le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium.

Chi invece è sprovvisto dell’abbonamento potrà provare l’offerta di Now Tv che permette la visione gratuita per quattordici giorni della propria piattaforma. Oppure i siti dei bookmakers che potrebbero trasmettere ugualmente questa partita, anche se sarà obbligatorio iscriversi prima alla piattaforma e dimostrare di essere attivi con le scommesse.