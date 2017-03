Sampdoria Pescara streaming

Come vedere Sampdoria Pescara in streaming

La giostra di Zemanlandia sembra essersi sgonfiata ancora prima di iniziare a girare a pieno regime. La sconfitta subita a Verona contro il Chievo ha raffreddato entusiasmi a questo punto prematuri. Sampdoria Pescara sarà quindi il banco di prova giusto per dimostrare se la roboante vittoria casalinga contro il Genoa sia stato un semplice fuoco di paglia oppure l’inizio di una nuova e più stimolante avventura.

Di certo il compito non sarà dei più facili. Giampaolo ha saputo restituire vigore a una squadra che sembrava in riserva dopo l’inizio scintillante del campionato. E invece no, i blucerchiati dopo il periodo di appannamento si sono rimessi a correre e stanno ottenendo risultati più che lusinghieri. Questo non significa certo che i doriani potranno facilmente fare pensieri di gloria per un piazzamento europeo, ma l’appetito vien mangiando ed il campionato, nonostante i verdetti scudetto e soprattutto retrocessione sono scritti praticamente già da qualche mese, è ancora lungo.

Il tecnico di Bellinzona in settimana ha provato a tenere sulla corda i suoi con dichiarazione di rispetto verso il Pescara e Zeman. Probabilmente più per il rischio di prendere sotto gamba la partita che per una reale forza degli abruzzesi che sembrano ormai avviarsi a una retrocessione quasi sicura. L’alchimista boemo avrà il compito di renderla quanto più indolore possibile e, soprattutto, di gettare le basi per un nuovo e più solido ciclo futuro.

Per il momento però la lancetta della storia si ferma a sabato pomeriggio a partire dalle 18.00. Tutto il resto è fuffa. Novanta minuti che saranno certamente intensi e che potranno essere visti anche in streaming per chi è abile nella ricerca.

Sampdoria Pescara Muriel e Schick in due per una maglia

La buona notizia per Giampaolo è quella di avere a disposizione la rosa al gran completo per la sfida al Pescara di sabato pomeriggio. Proprio l’abbondanza però sta costringendo il tecnico di Bellinzona a qualche ulteriore riflessione visto che sono diversi i ballottaggi ancora in corso. Come quello tra Muriel e Schick, in due per una maglia da titolare da indossare al fianco del rinato Quagliarella.

Il colombiano, appare in testa al momento e potrebbe essere proprio lui a scendere in campo dal primo minuto. Anche Bruno Fernandes e Praet sono nelle stesse condizioni e questa volta è l’ex Udinese a partire con un leggero vantaggio.

Sampdoria Pescara emergenza cronica in casa biancoazzurra

Emergenza cronica in casa biancoazzurra. Potrebbe essere questo il titolo del film stagionale del Pescara. Annus Horribilis, ma nel vero senso della parola. Mister Zeman sarà costretto infatti a fare di necessità virtù viste le assenze di Bahebeck, Campagnaro e Gilardino.

La formazione dovrebbe essere quella classica con Bizzarri tra i pali, Zampano, Stendardo, Coda e Biraghi in difesa, Verre, Bruno e Memushaj a centrocampo con Benali, Cerri e Caprari in attacco.

Sampdoria Pescara in streaming

E allora quelli che vorranno avvalersi dello streaming per vedere Sampdoria Pescara si saranno già premurati di andare alla ricerca dei siti giusti per tentare l’impresa. Quella dello streaming è una modalità che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, visto che rappresenta anche un’alternativa più economica alla televisione. Inoltre, scegliendo i siti giusti si resta al sicuro anche da eventuali problemi legali o di sicurezza.

Per questo i siti migliori sono quelli stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano. Ecco qualche indicazione utile: Sky Deutschland, Czech TV, Rtl, Orf, Sky Austria, La2, Arena Sport del Montenegro. Sky e Mediaset Premium con Sky Go e Mediaset Play le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium offrono anche la telecronaca in italiano ma possono essere visti solo dagli abbonati.

Chi invece ne è sprovvisto può valutare l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmakers.