Streaming Milan Chievo Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Gli ultimi risultati positivi hanno riacceso speranze e ambizioni in casa Milan. Che sarà costretto a vincere contro il Chievo se vorrà tenere aperta la porta di una qualificazione in Europa League

Dopo l’ennesimo slittamento del cosiddetto closing, l’operazione finanziaria che dovrebbe traghettare la società rossonera dalle mani del Presidente Berlusconi a quelle del fondo cinese Sino Europe che si sta trasformando in una vera e propria telenovela dal dubbio gusto, il Milan dovrà scendere in campo contro il Chievo provando a lasciarsi alle spalle le continue voci che si rincorrono nei corridoi a Milanello e concentrarsi solo sul match di sabato valido per la ventisettesima giornata di Serie A.

Gli ultimi risultati positivi hanno riacceso speranze e ambizioni europee che si erano sopite dopo l’exploit di dicembre quando Bonaventura e compagni riuscirono nell’impresa di sollevare nel cielo di Doha la Supercoppa Italiana ai danni della Juve. Poi un gennaio e una prima parte di febbraio terribili hanno allontanato sogni di gloria e fuochi d’artificio. Per riportare sulla terra il Diavolo che già assaporava il profumo delle vittorie e dell’alta classifica. L’abitudine di un tempo che fu diventata improvvisamente rarità da celebrare.

Intanto Montella è stato bravo a non demordere e a tenere sulla corda i suoi e nonostante una serie di infortuni non indifferente, a cominciare da Jack Bonaventura, uno dei migliori fino al momento del crack che lo terrà fuori fino alla fine del campionato, il Milan può ancora lottare per prendere al volo un treno chiamato Europa League. Chissà se il Chievo sarà d’accordo a fare da semplice sparring partner a San Siro. Si vedrà sabato pomeriggio anche live gratis in streaming per coloro che non riusciranno ad essere presenti allo stadio.

Milan Chievo Serie A ballottaggio De Sciglio Calabria

Montella dovrà subito risolvere il problema sulla fascia destra dove Abate dovrà concedersi un periodo di ferie forzate dopo l’infortunio patito nella gara con il Sassuolo. La sua assenza ha aperto il ballottaggio tra De Sciglio e Calabria che si giocheranno le chance di indossare una maglia da titolare contro il Chievo.

Il primo sembra partire con qualche metro di vantaggio, ma in vista dell’anticipo delle 18.00 di Serie A le gerarchie potrebbero cambiare. Per il resto il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Deloufeu, Suso e Bacca autore del gol che ha permesso ai rossoneri di sbancare il Mapei Stadium.

Milan Chievo gialloblù campioni di fondo

Milan Chievo sarà anche la sfida tra chi corre di più e chi, invece, non riesce ad uscire dalla zona retrocessione delle distanze percorse nell’arco dei novanta minuti. In questa speciale classifica le posizioni sono invertite.

I gialloblù possono essere considerati campioni di fondo visto che sono stati appena scavalcati in testa dal Napoli pur continuando ad occupare una più che dignitosa seconda posizione. Il Milan invece è penultimo. Solo la Sampdoria ha fatto peggio.

Milan Chievo live gratis su siti streaming

E allora quelli che vorranno avvalersi di questa possibilità dovranno solo capire come vedere Milan Chievo live gratis in streaming. I siti migliori, che offrono garanzie sotto l’aspetto della legalità e anche della sicurezza visto che sono minime le possibilità di imbattersi in trojan o virus, sono quelli stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano.

Ad esempio La2, Sky Deutschland, Czech TV, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria Rtl, Orf. Per chi cerca una qualità ancora maggiore e ha sottoscritto l’abbonamento resta in piedi l’offerta streaming di Sky e Mediaset Premium rispettivamente con Sky Go e Mediaset Play.

I non abbonati possono valutare l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmakers.