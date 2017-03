Milan Chievo streaming. Siti web. Dove e come vedere

Milan Chievo è una sorta di esame di maturità per la squadra di Montella. La vittoria sofferta contro il Sassuolo, giunta peraltro con un rigore trasformato da Bacca che ha scatenato le polemiche dei neroverdi per il modo fortuito con cui il colombiano ha trasformato il penalty, ha ridato ossigeno e speranze europee a una squadra che fino a dicembre puntava netto alla zona Champions. Il calo verticale di gennaio e metà febbraio aveva fatto ammainare le bandiere del trionfo.

Ma Montella è stato bravo a non lasciarsi andare e ha restituito orgoglio e fiducia a un gruppo che, nonostante le tante assenze, Bonaventura e Montolivo su tutti, ha ricominciato a macinare gioco e punti e, seppure non con lo stesso piglio, i rossoneri hanno di nuovo fatto capolino nelle posizioni che contano.

Bisognerà vedere adesso se la rincorsa sarà sufficiente a scavalcare le dirette rivali per un piazzamento in Europa League. Contro il Chievo sarà certamente una partita difficile e saranno in tanti a non volerla perdere. Ecco perché, chi non ha un abbonamento alla pay per view potrà provare con i siti web che trasmettono i novanta minuti in streaming. Molti sono ancora indecisi su dove e come vedere.

Milan Chievo Montella cambia ancora

Montella cambia ancora il reparto che fa la guardia alla porta difesa dal fresco maggiorenne Gigio Donnarumma. Non tanto per scelte personali o voglia di sperimentare del tecnico di Pomigliano d’Arco. Ma perché l’emergenza infortuni non lascia scampo. L’ultimo della lista si chiama Ignazio Abate che contro il Sassuolo ha riportato un problema all’occhio più grave del previsto, che non gli ha permesso di allenarsi.

Impossibile la sua presenza in campo per il match contro il Chievo. Al suo posto ci sarà molto probabilmente Mattia De Sciglio, il quale pare abbia recuperato appieno dalla distorsione alla caviglia subita dall’intervento di De Paul nell’incontro contro l’Udinese di Delneri. Il terzino rossonero tornerà titolare dopo la panchina nell’ultima gara e lo farà nel suo ruolo naturale: quello di terzino destro.

Sul versante opposto invece ancora fiducia in Vangioni che si è sempre disimpegnato discretamente ogni volta che è stato impiegato. Il terzino argentino ha dimostrato grosse incertezze in fase difensiva, ma con impegno e abnegazione sta recuperando le sue lacune. Montella ne apprezza le qualità tecniche soprattutto in fase di uscita palla al piede, per questo contro il Chievo si prevede un altro impiego dal primo minuto. Resterà dunque in panchina Davide Calabria, anch’egli recuperato totalmente dagli ultimi problemi muscolari.

Milan Chievo siti attacco con Meggiorini

Vista l’assenza di Pellissier che non ha ancora recuperato dall’infortunio Maran propone un attacco con Meggiorini che verrà supportato da Inglese. I due saranno serviti da Birsa che agirà da trequartista alle loro spalle, mentre Radovanovic farà scudo alla difesa insieme a Castro e Izco.

Dove e come vedere Milan Chievo streaming

I siti migliori per seguire live gratis in streaming Milan Chievo sono quelli, soprattutto stranieri, che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano. Siti che oltre alla piena legalità e alla sicurezza contro virus e trojan, offrono anche una buona qualità audio e video. Czech TV, Arena Sport del Montenegro, La2, Sky Austria,Sky Deutschland, Rtl, Orf sono solo alcuni di quelli che potrebbero trasmettere Milan Chievo. Chi è ancora indeciso su dove e come vedere la partita può optare anche per altre soluzioni. Per chi cerca una qualità ancora maggiore e ha sottoscritto l’abbonamento restano in piedi le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium.

I non abbonati possono cogliere al volo l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmakers. In quest’ultimo caso, però, è obbligatoria l’iscrizione alla piattaforma e bisogna anche dimostrare di essere attivi, cioè di puntare spesso.