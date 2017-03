Streaming Roma Napoli: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Centodiciassette gol divisi in due. Roma Napoli sarà anche la sfida tra due attacchi atomici che proveranno a prevalere l’uno sull’altro. Spalletti spera in Dzeko che già all'andata è stato decisivo

Roma Napoli non è solo la sfida tra la seconda e la terza della classe. Non è solo la sfida tra due squadre che sono uscite sconfitte dai rispettivi impegni nelle semifinali di Coppa Italia contro rispettivamente Lazio e Juventus. Roma e Napoli è anche la sfida tra due tecnici toscani che sanno come far divertire la loro gente. Più versatile Spalletti, che alterna moduli e formazioni diverse a seconda delle esigenze.

Meno elastico e legato all’ortodossia del modulo e del lavoro Maurizio Sarri, che ha portato alle estreme conseguenze l’integralismo sacchiano. All’appuntamento di sabato pomeriggio ci arriva sicuramente meglio la Roma che, nonostante la parentesi negativa nel derby di coppa, sta dimostrando di meritare ampiamente la seconda piazza e il ruolo di principale antagonista della Juventus. Il Napoli invece dopo la striscia di risultati utili consecutivi che durava da ottobre ha subito una brusca battuta d’arresto. Prima il pareggio interno contro il Palermo, poi la sconfitta di Champions contro il Real Madrid e quella nel campionato di Serie A contro l’Atalanta.

Momento no culminato con il ko di Coppa Italia contro la Juventus che ha fatto esplodere la tensione che evidentemente covava nell’ambiente partenopeo. La trasferta di Roma servirà a sapere se il Napoli è guarito oppure se rischia di sciupare quanto di buono fatto vedere per larghi tratti della stagione. E sono tanti che si stanno mettendo alla ricerca dei siti streaming per vedere i novanta minuti dell’Olimpico live gratis in streaming oppure in diretta tv chi ha pagato un abbonamento alla pay tv.

Roma Napoli sfida tra attacchi atomici

Centodiciassette gol divisi in due. Roma Napoli sarà anche la sfida tra due attacchi atomici che proveranno a prevalere l’uno sull’altro. Spalletti ha avuto il grande merito di recuperare un Dzeko che lo scorso anno sembrava la controfigura scadente dell’attaccante ammirato per diverse stagioni con il Manchester City.

E anche contro il Napoli il gigante bosniaco proverà, come già accaduto nella gara di andata al San Paolo vinta dalla Roma per tre reti a uno, a scardinare una retroguardia azzurra fortemente involuta rispetto a quella ermetica che consentì al Napoli di lottare per lo scudetto per ampi tratti della scorsa stagione. Vedremo quale delle due polveriere riuscirà a prevalere. Una cosa è certa. Non mancherà lo spettacolo.

Roma Napoli Sarri con il dubbio Jorginho-Diawara

Le prestazioni altalenanti di queste ultime settimane non lasciano tranquillo Maurizio Sarri che dovrà sciogliere il dubbio legato all’impiego di Jorginho o Diawara nel settore nevralgico del campo. L’infortunio di Allan ha messo infatti in crisi il gioco delle coppie che era ormai rodato. Il tandem brasiliano da un lato, quello formato da Diawara e Zielinski dall’altro. Vedremo quale sarà la scelta finale di Sarri che scioglierà le riserve probabilmente poche ore prima del fischio di inizio del match.

Vedere Roma Napoli siti streaming Serie A

Sono tantissimi i siti web che, avendo regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato italiano all’estero possono trasmettere le partite di Serie A. Molti, per rispondere al quesito quando e come vedere Roma Napoli in maniera del tutto legale e gratuita, si organizzeranno con lo streaming. La2, Czech TV, Sky Austria, Sky Deutschland, Rtl, Orf, Arena Sport del Montenegro, sono solo che alcuni tra i tanti che si potranno trovare grazie ad accurate ricerche.

Si può poi accedere anche alle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Mediaset Play, che offrono il vantaggio di poter ascoltare la telecronaca in italiano, prerogativa sempre molto apprezzata. Da tenere in considerazione anche l’offerta di Now Tv che permette di vedere la sua piattaforma streaming gratuitamente per quattordici giorni e la possibilità di consultare i siti dei bookmakers che, non sempre, ma potrebbero trasmettere tutte le partite della Serie A. Inoltre è obbligatorio iscriversi alla piattaforma e dimostrare di essere attivi, cioè scommettere in maniera frequente.