Pensioni ultime notizie pensione anticipata con Ape Social: come funziona. Per chi, requisiti, categorie, precoci, invalidi, calco

La principale novità per le pensioni introdotta in questo 2017 è l'Ape social. Si tratta della possibilità concessa a quattro categorie di lavoratori di uscire prima dal lavoro senza alcun costo ovvero senza penalizzazioni nell'assegno previdenziali. Non tutti possono fruire di questa opportunità di pensione anticipata 2017 e non in qualunque momento della carriera lavorativa. Le regole sono molte precise sia in riferimento a come funziona e sia a destinatari e requisiti prima di effettuare il calcolo, anche per verificare l'effettiva e personale convenienza del provvedimento. Più esattamente, le categorie che possono fruire dell'Ape social sono quattro:

coloro che non hanno lavoro, i lavoratori invalidi, chi assiste parenti disabili (almeno al 74%) e gli stessi lavoratori disabili (sempre almeno al 74%), i lavoratori addetti a lavori usuranti e gravosi.

Per tutti loro è indispensabile l'iscrizione a istituti di previdenza pubblici obbligatori, gestioni speciali dei lavoratori autonomi e gestione separata dell'Inps.

Ape social: come funziona e requisiti

Nonostante la varie delle categorie che possono accedere all'Ape social e dunque alla pensione anticipata 2017, ci sono alcuni punti in comune in riferimento ai requisiti. In particolare, dal primo maggio 2017, giorno in cui entrerà in vigore questa novità per le pensioni, possono fruire dell'Ape social i lavoratori che hanno compiuto 63 anni di età e hanno maturato almeno 30 anni di contribuzione ovvero 36 anni per i lavoratori impiegati nelle attività gravose o usuranti. Rientrano in quest'ultima definizione

Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; Conduttori di mezzi pesanti e camion; Conciatori di pelli e di pellicce; Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; Personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia.

E sempre in merito dei requisiti da maturare, un'altra opzione è il raggiungimento di 41 anni di contributi senza tenere conto dell'età anagrafica. Si tratta della cosiddetta quota 41 per la pensione anticipata 2017 per i lavoratori precoci. In quest'ultima categoria rientrano coloro con almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima dei 19 anni.

Caratteristiche dell'Ape social 2017

Prima di fare domanda per l'accesso all'Ape social è importante far presente come non sia compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria né viene concessa a coloro che sono già titolari di una pensione diretta. Tuttavia, l'indennità può essere cumulata con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato fino a 8.000 euro annui o 4.800 euro nel caso di lavoro autonomo. I lavoratori che beneficiano dell'Ape social decadono infine dallo status di beneficiari al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato 2017 prima della naturale pensione di vecchiaia.