Roma Napoli streaming. Siti web. Dove e come vedere

Sessantasette chilometri e mezzo. Questa la distanza che separa Certaldo, luogo di nascita di Spalletti e Figline Valdarno che ha accolto invece Maurizio Sarri e la sua famiglia, originari proprio di Napoli, quando decisero di emigrare in Toscana. Una distanza che verrà annullata di nuovo sabato alle 15.00 quando all’Olimpico di Roma inizierà Roma Napoli il derby del sole che è diventata, purtroppo, una partita ad alto rischio.

Anche in questa occasione, come successe ovviamente a ruoli invertiti durante la gara di andata, la trasferta romana sarà concessa solo ai non residenti in Campania per motivi di ordine pubblico. Un Olimpico che non offrirà il solito colpo d’occhio delle grandi occasioni perché la Curva Sud, cuore del tifo giallorosso, diserterà ancora una volta la partita per protesta contro l’inserimento delle barriere divisorie anche in curva.

Barriere che dovrebbero però essere smantellate a breve, già ad aprile in vista del derby di ritorno di Coppa Italia. Fino ad allora, le frange più legate ai colori giallorossi terranno fede al loro impegno e non saranno presenti sulle tribune nemmeno per una gara molto sentita come quella contro il Napoli che sarà probabilmente visibile anche in streaming.

Roma Napoli Spalletti mette in guardia i suoi

Gli ultimi risultati del Napoli farebbero pensare a un risultato già scritto. E scritto con i colori giallorossi. Ma Spalletti, da tecnico esperto quale è, non si sta e ha messo in guardia i suoi contro il rischio di prendere sotto gamba un appuntamento che resta delicato anche in virtù della classifica.

Se infatti è vero che il passo falso del Napoli contro l’Atalanta è costato caro agli azzurri che adesso hanno solo tre lunghezze di vantaggio proprio dai bergamaschi e ne devono recuperare cinque dalla Roma, questo non autorizza a pensare che i partenopei non rappresentino più una minaccia. Quella di sabato sarà certamente una gara intensa e spettacolare. Lo dicono i centodiciassette gol segnati in totale dai due attacchi.

Roma Napoli Sarri torna all’antico

Sarri torna all’antico e dopo gli esperimenti di Coppa ha intenzione di riproporre un Napoli più classico. Hysaj e Ghoulam quindi torneranno a sgroppare sulle rispettive fasce di competenze al posto di Maggio e Strinic. Mentre il centrocampo, vedrà di nuovo protagonista Zielinski è favorito su Rog (che però potrebbe essere la sorpresa dell’ultimo minuto vista l’ottima prova offerta martedì allo Stadium) e le condizioni di Allan restano da valutare. La restaurazione si completa in attacco perché Mertens pare destinato a giocare titolare al posto di Milik pronto però a subentrare. Ballottaggio in regia tra Diawara e Jorginho.

Dove e come vedere Roma Napoli in streaming

Saranno tantissimi i tifosi che si stanno chiedendo dove vedere Roma Napoli, se a casa seduti comodamente sul divano di casa propria oppure in locali, da amici o ancora sui dispositivi mobili. Tante le modalità su come vedere i novanta minuti dell’Olimpico. Anche Roma Napoli potrà essere vista live gratis in streaming e in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium attraverso le piattaforme streaming Sky Go e Premium Play. Soluzione valida solo per chi ha sottoscritto un abbonamento ovviamente.

Now TV, invece, permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare. In questo modo la partita si potrà vedere anche su cellulari e tablet Android o Apple. Tim propone ai suoi clienti la possibilità di vedere le partite su tablet e cellulare al costo di 1,99 euro.

Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si può optare per la scelta sul web di alcuni canali satellitari stranieri che avendo comprato i diritti del campionato italiano trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web. Per esempio Meridiano Television in Venezuela, bTV Action in Bulgaria, BT Sport e ITV nel Regno Unito, RCN TV in Colombia, Ukrayina in Ucraina, BHRT e Televizija OBN in Bosnia ed Erzegovina, UzReport TV in Uzbekistan, Teletica in Costa Rica, CCTV in Cina, LeTV, Sina, Tencent e PPTV.

Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che presentano alcuni limiti non trascurabili come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e di essere attivo, cioè scommettere di frequente.