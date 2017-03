Pensioni ultime notizie come uscire prima nel 2017 con cumulo e ricongiunzione gratis contributi. Come funziona

Il cumulo gratis dei periodi contributivi è una delle più importanti novità per le pensioni introdotte in questo 2017. Sono coinvolte diverse gestioni, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, gestione separata Inps, e si conserva il diritto al calcolo di pensione secondo il sistema misto, retributivo e contributivo, in base alla propria anzianità contributiva. Entrando nel dettaglio di come funziona per capire come uscire prima, non si impone il calcolo contributivo per l'intero assegno pensionistico come accade invece con la totalizzazione. Di più: la possibilità di cumulo gratis dei contributi è ammessa per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata anche nelle ipotesi in cui sia stato già maturato un autonomo diritto alla pensione presso una singola gestione.

Questa novità per le pensioni va evidentemente nel segno di andare incontro alle esigenze dei giovani, dei lavoratori con carriere discontinue e dei lavoratori con esperienze lavorative in diverse gestioni. Sono infatti compresi anche i periodi di riscatto laurea e ogni gestione calcola la pensione pro rata con le proprie regole ma il pensionato riceverà comunque un unico assegno pensionistico.

Ricongiunzione 2017 come funziona

Con la ricongiunzione tutti i contributi versati nell'arco della vita assicurativa in diversi fondi di previdenza, con esclusione della Gestione separata Inps, confluiscono, previo pagamento di un onere, in un solo ente. Il lavoratore consegue una pensione unica di qualunque tipologia e il calcolo del trattamento pensionistico segue le regole del fondo presso cui confluiscono i vari spezzoni di contribuzione. Non è prevista alcuna finestra mobile a meno che non sia già normata dalla Cassa.

Cumulo 2017 come funziona

Con il cumulo il lavoratore unisce gratuitamente i contributi versati in due o più forme di assicurazione obbligatoria, compresi quelli versati in una Cassa professionale. Consegue una pensione unica, che può essere di vecchiaia, inabilità o ai superstiti. Il calcolo della pensione avviene con il metodo pro-quota e segue le singole regole del fondo presso cui confluiscono i vari spezzoni di contribuzione. I dipendenti pubblici che si avvalgono di questo strumento incassano l'indennità di fine servizio al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia. In questo caso vengono applicate le regole in vigore a tale data.

C'è poi una terza possibilità, la totalizzazione, attraverso cui il lavoratore utilizza, sommandoli senza oneri finanziari, tutti i periodi maturati in due o più forme di assicurazione obbligatoria, comprese le Casse professionali. Il lavoratore consegue una pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità o indiretta, liquidata pro-quota dalle singole gestioni. Infine, il calcolo della pensione avviene sempre con il meno favorevole criterio contributivo.

A tal proposito, possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che hanno presentato domanda di totalizzazione prima del 2017, se rinunciano alla stessa istanza e purché il procedimento non sia concluso.