Roma Napoli streaming quando e come

Quando e come vedere Roma Napoli? Quello che una volta era denominato Derby del Sole visto il gemellaggio tra le due tifoserie sarà ancora una volta una partita importante per gli equilibri di classifica. La Roma non rischia praticamente nulla dal punto di vista della posizione in classifica. Il secondo posto sarebbe praticamente salvo anche in caso di sconfitta.

La vittoria per la banda Spalletti è necessaria per tenere il passo della Juventus che sarà impegnata a Udine contro la formazione di Delneri. Un banco di prova difficile sicuramente, ma alla portata della squadra di Allegri che, in caso di vittoria e contemporanea sconfitta della Roma, potrebbe mettere definitivamente la freccia e scappare solitariamente e molto allegramente verso la conquista dello storico sesto scudetto consecutivo.

Dall’altro lato il Napoli dovrà battere un colpo. Troppo brutto il febbraio degli azzurri per essere vero. Le sconfitte contro il Real Madrid, ma soprattutto le ultime due consecutive contro Atalanta in campionato e Juventus in Coppa Italia, hanno piegato il morale degli azzurri. Quale miglior rimedio di una vittoria contro i giallorossi?

Roma Napoli Emerson affaticato

Spalletti per la gara contro il Napoli schiererà il solito 3-4-2-1 che sta dando ottime risposte in campo. Ovviamente, ancora out Florenzi che ha finito la stagione ormai a causa della sfortunata rottura dei legamenti proprio quando stava recuperando dallo stesso infortunio. A lui si potrebbe aggiungere Emerson, che appare affaticato. Probabile che parta, quindi, dalla panchina nella gara contro il Napoli.

Roma Napoli Sarri rispolvera il Napoli classico

Sarri invece sembra intenzionato a rispolverare il Napoli classico, quello con Hysaj, Albiol, Koulibaly e Ghoulam in difesa, Hamsik Zielinski e Diawara a centrocampo e il tridente leggero formato da callejon, Mertens ed Insigne. Sarà importante valutare come risponderà questa squadra anche sul piano fisico visto che, pochi giorni dopo al San Paolo atterrerà l’astronave Real Madrid. E in quell’occasione non ci sarà da fare nessun calcolo. Bisognerà dare il duecento per cento in campo per centrare l’impresa.

Quando e come vedere Roma Napoli in streaming

C’è tanta curiosità, mista anche a un po’ di inquietudine nei supporters del Napoli che vorrebbero che la gara iniziasse il più presto possibile. Bisogna cancellare la delusione e le polemiche di Torino e in questo la torcida azzurra ha già dimostrato di essere capace di stare molto vicina alla squadra del cuore anche nei momenti di difficoltà.

Sarà l’intera città a tifare quindi Napoli nella speranza di ottenere una vittoria utile a scrivere un’ulteriore pagina nel romanzo di un campionato di Serie A che potrebbe riservare ancora grandi gioie o tremende delusioni agli azzurri. Sono già iniziate le ricerche quindi per capire quando e come vedere Roma Napoli in streaming.

Il modo migliore e più sicuro, anche in termini legali è quello di cercare siti stranieri che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A e possono trasmettere le partite in maniera del tutto legale e gratuita. Sky Deutschland La2, Orf, Czech TV, Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, sono quelli che indichiamo, sicuri e legali. A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano.

Da valutare anche la proposta di Now Tv che offre la visione gratuita del suo pacchetto per quattordici giorni. Da considerare anche la possibilità di sfruttare i siti dei bookmakers stranieri. Ma bisogna conoscere i limiti che questa opportunità comporta.