Pensioni ultime notizie pensione anticipata con Quota 41: per chi, come funziona, categorie usuranti, requisiti

Le coordinate seguite nella definizione delle novità per le pensioni per i lavoratori precoci sono l'eliminazione delle penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato 207 prima dei 62 anni di età e il superamento dello svantaggio a carico di chi ha iniziato l'attività lavorativa in giovane età e tra l'altro spesso impiegato in lavori manuali e particolarmente usuranti. Nell'individuazione dei requisiti e per capire per chi e come funziona il nuovo sistema previdenziale, anche nel fare i calcoli, è indispensabile sapere che la chiave che ha ispirato le novità per le pensioni è il riconoscimento del diritto alla pensione con 41 anni di contributi ovvero la cosiddetta quota 41.

Il tutto, a prescindere dall'età e senza penalizzazioni per i lavoratori precoci ovvero coloro che possano far valere almeno 12 mesi di contributi effettivi prima del compimento del diciannovesimo anno di età, e che allo stesso tempo si trovino in condizioni di particolare disagio. Quali?

Lavoratori rimasti disoccupati senza ammortizzatori sociali Lavoratori in condizioni di salute che determinino una disabilità Lavoratori occupati in alcune attività particolarmente gravose

Il trattamento pensionistico liquidato in base al requisito contributivo ridotto non è cumulabile con i redditi da lavoro per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.

Pensione anticipata con quota 41: come funziona

Tutti loro possono allora ottenere la pensione anticipata 2017 con 41 anni di contribuzione. Questo requisito, occorre ricordarlo. è soggetto al normale adeguamento alle aspettative di vita. Per accedere a questa possibilità è indispensabile presentare domanda nei limiti di spesa fissati dal governo. A differenza di altre formula, con quota 41 non è possibile esercitare lavoro subordinato o autonomo fino al raggiungimento dei requisiti ordinari di pensione anticipata e non si possono ottenere altre maggiorazioni previste per i lavoratori precoci.

Tra le novità c'è appunto la possibilità di richiedere il pensionamento anticipato anche nel caso si rientri nella categoria dei lavoratori impegnati in una delle seguenti professioni faticose, ma solamente se esercitate da almeno sei anni in via continuativa al momento del pensionamento:

Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; Conciatori di pelli e di pellicce; Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; Conduttori di mezzi pesanti e camion; Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; Personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia.