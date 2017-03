Partite Serie A in streaming live gratis diretta su link, siti streaming calcio sabato e domenica 4-5 Marzo 2017

Tempo di pensare a una nuova giornata del campionato italiano di Serie A che, al pari di quanto è accaduto con i 26 turni precedenti, è visibile anche in streaming. O meglio, tutte le partite, sia quelle delle grandi squadre, sia quelle delle cosiddette gregarie, sono trasmesse sul web con più di una soluzione. Ed è proprio questa la novità di questa stagione: la possibilità di fruire di più possibilità per lo streaming in diretta degli incontri, 10 per ogni fine settimane. E le soluzioni proposte, come vedremo a breve, riescono a bypassare anche le tradizionali strade per abbonati di Premium e Sky. Ma qual è il calendario completo della 27esima giornata di Serie A?

Sabato 4 marzo

Roma Napoli (ore 15) Sampdoria Pescara (ore 18) Milan Chievo (ore 20.45)

Domenica 5 marzo

Atalanta Fiorentina (ore 12.30) Cagliari Inter (ore 15) Crotone Sassuolo (ore 15) Empoli Genoa (ore 15) Torino Palermo (ore 15) Udinese Juventus (ore 15) Bologna Lazio (ore 20.45)

Partite streaming con i siti dei canali del satellite

Ecco allora come sia possibile fare un tentativo per vedere le partite in streaming con i siti dei canali satellitari. Non tutti quelle che hanno acquistato i diritti radiotelevisivi replicano la stessa opportunità in live streaming per PC, Mac, smartphone, tablet. E spesso prevalgono quei blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza. In ogni caso è possibile fare una prova anche con i Paesi Cipro con CyBC, Croazia con HRT, Estonia con TV6, Georgia con GPB, Danimarca con MTG, Finlandia con Yle, Francia con D8, Ecuador con RTS, Germania con ZDF, El Salvador con TCS.

Diretta live gare di calcio con Premium e Sky

Per quanto riguarda le cosiddette soluzioni ufficiali, Mediaset propone la diretta streaming con Premium Play, il servizio on demand che include anche i contenuti di Infinity, da vedere anche in alta definizione. La funzionalità è disponibile anche sulla propria TV con la Premium Smart Cam o un decoder connesso o una console Xbox 360 e Xbox One, ma sempre e solo dagli abbonati. Anche per questa stagione l'opzione di Sky per il live streaming è duplice. La prima è Sky Go, compatibile anche con iPhone e iPad purché senza jailbreak. La seconda è la piattaforma web Now TV, per il cui utilizzo non occorre un abbonamento a Sky. Chi ha già fatto proprio uno dei qualsiasi pacchetti disponibili (anche Intrattenimento, ad esempio), può comprare una sola partita da vedere in streaming.

Live streaming con siti bookmakers

Tra le possibilità aggiuntive per lo streaming c'è quella dei siti dei bookmaker. Non è però molto semplice poiché occorre fare i conti con alcune limitazioni. Può essere richiesta l'apertura di un conto presso lo stesso bookmaker o comunque un certo attivismo nelle giocate. In ogni caso, soprattutto chi è solito dedicarsi alle puntate su questo tipo di piattaforme, deve sapere che il servizio è compatibile anche da PC con sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.1, Windows 10, Mac con sistema operativo Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, iPhone e iPad equipaggiati e i vari smartphone e tablet basati su Windows 10 Mobile e Android.