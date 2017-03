Bologna Lazio streaming

Inzaghi ha la possibilità di avvicinare sensibilmente il terzo posto che vuole dire Champions. Bisognerà per questo battere il Boplogna e sperare in un regalo dei cugini giallorossi contro il Napoli

Come vedere Bologna Lazio in streaming

Il pareggio di Genova contro i rossoblù allenati da Mandorlini appena subentrato a Juric che ha pagato la pesante sconfitta subita contro il fanalino di coda Pescara, rappresenta solo un piccolo miglioramento. Per capire se il Bologna sia definitivamente guarito bisognerà aspettare l’esito della partita contro la Lazio, posticipo serale della domenica pallonara. I biancocelesti infatti sono carichi a mille.

In campionato l’ipotesi terzo posto non è più tanto peregrina visto che il Napoli è distante appena quattro lunghezze e dovrà affrontare la difficile partita contro i cugini della Roma. Battuti peraltro nel derby di andata valido per le semifinali di Coppa Italia. Cosa che ha fatto schizzare fin su Marte l’autostima dei ragazzi di Inzaghi. Che zitto zitto, senza mai salire sugli scudi, sta traghettando la sua Lazio verso lidi davvero inaspettati e imprevedibili alla vigilia.

Basta ricordare il modo in cui Lotito scelse di richiamare in patria Inzaghi che sembrava destinato a una stagione di purgatorio sulla panchina della Salernitana in Serie B. Poi la querelle Bielsa che da far suo rinunciò a un incarico che sembrava già ufficiale riportò in alto le quotazioni dell’ex calciatore. Che sta ripagando con gli interessi la scelta fatta dal presidente. Bologna Lazio è una gara che si potrà vedere probabilmente anche in streaming sui siti che garantiscono su sicurezza e legalità.

Bologna Lazio Maietta e Gastaldello indisponibili

Donadoni dovrà ancora confrontarsi con qualche assenza importante nello scacchiere rossoblù. Maietta e Gastaldello sono ancora indisponibili mentre Torosidis non sarà in campo perché squalificato. Il tecnico lombardo schiererà un quattro tre tre a trazione anteriore con un tridente formato da Krejci, Verdi e Destro chiamato al riscatto in una stagione, che doveva consacrarne la definitiva esplosione, ma invece ha riservato delusioni su delusioni. A centrocampo Dzemaili sarà affiancato dal Pulgar e Nagy mentre la difesa sarà composta da Krafth, Oikonomu, Helander e Masina.

Bologna Lazio Inzaghi con l’albero di natale

Per sbancare Bologna Inzaghi sta pensando al classico schema ad albero di natale. In attacco il solo Immobile dovrà spaventare la difesa felsinea e possibilmente fare anche gol. Alle sue spalle agiranno i pericolosissimi Milinkovic-Savic e Felipe Anderson, mentre a centrocampo Parolo, Biglia e Lulic faranno da schermo alla difesa a quattro con Basta, De Vrij, Hoedt e Radu.

Bologna Lazio streaming come vedere la partita

Anche Bologna Lazio può essere vista live streaming in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest’anno offrono gratuitamente, solo per gli abbonati ovviamente, i servizi di streaming Sky Go e Premium Play. Ma per vedere Chievo Napoli si può valutare anche la possibilità di usufruire dell’offerta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare.

Oppure bisogna ricercare pazientemente sul web i siti dei canali satellitari stranieri che, avendo acquistato i diritti per trasmettere le partite della Serie A all’estero possono mandare le immagini sui propri siti web. Qualche esempio su come vedere la partita Chievo Napoli? In Bulgaria bTV Action, in Colombia RCN TV, nel Regno Unito BT, Sport e ITV, Venezuela Meridiano Television, in Ucraina Ukrayina e Televizija OBN, in Bosnia ed Erzegovina BHRT in Uzbekistan UzReport TV, in Costa Rica Teletica, in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV.

Infine da tenere in considerazione anche i portali dei bookmakers che però presentano alcuni paletti come l’obbligo di iscrizione alla piattaforma e quello di essere attivi con le puntate.