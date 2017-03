Udinese Juventus streaming

Non sarà facile per la Juve battere l'Udinese di Delneri. La capolista avrà tante motivazioni in più per riuscirci come quella di approfittare dello scontro diretto tra le inseguitruci Roma e Napoli

Come vedere Udinese Juventus in streaming

Quella tra Udinese e Juventus sarà una sfida in bianconero. Non solo per una questione di colori sociali, i comuni bianco e nero, ma anche perché i numeri non sia lasciano spazio a dubbi. Quando si incontrano queste due squadre le mezze misure non esistono. Nelle ultime undici partite, infatti, la Juventus ha perso soltanto una volta, vincendo invece in otto occasioni. Questo significa che il pareggio non è un risultato molto probabile anche nella sfida di domenica.

Questo per un paio di ragioni, almeno. La Juventus cercherà di approfittare dello scontro diretto tra Roma e Napoli che in caso di mancata vittoria giallorossa consentirebbe ai campioni d’Italia in carica di aumentare ancora il vantaggio sulle inseguitrici mettendo davvero in cassaforte il sesto titolo consecutivo.

Per lo stesso motivo l’Udinese proverà a cogliere un successo di prestigio per arrogarsi il diritto di recitare la parte della salvatrice del campionato che, in caso contrario, potrebbe già dirsi chiuso. Motivi validi per avere la certezza di assistere a novanta minuti vibranti e ricchi di emozioni da una parte e dall’altra. Una gara che probabilmente potrà essere vista anche gratis in streaming. Basterà fare una ricerca attenta sul web per scovare i link giusti?

Udinese Juventus Thereau forse in campo

Per Delneri la sfida contro la Juventus ha assunto un sapore particolare. La sua esperienza sulla panchina bianconera non è rimasta affatto impressa nei cuori dei tifosi juventini. Ma il tecnico friulano ha mostrato sempre rispetto per la società del presidente Agnelli.

Ma certo poterle farle un dispettino in campionato sarà sicuramente un’idea balzata alla mente più volte. Thereau sarà forse in campo nonostante l’ultimo periodo non sia coinciso con una serie di prestazioni alla sua altezza. Mentre Faraoni è alla prese con la riabilitazione dopo i problemi al ginocchio. Matos e Felipe dovrebbero essere regolarmente arruolabili alla causa dopo i problemi fisici dei giorni scorsi.

Udinese Juventus Allegri perde Sturaro

Allegri perde Sturaro in vista della trasferta di Udine, ma ritrova Buffon tra i pali dopo una pausa di due partite utile a rifiatare e ritrovare la giusta concentrazione. Chance per Dani Alves sulla destra e per Rugani al centro. A completare la difesa bianconera ci saranno Bonucci e Alex Sandro. Nel 4-2-3-1 di Allegri, intoccabile Pjanic davanti alla difesa, mentre Marchisio è atteso al rientro da titolare. In attacco i soliti noti Cuadrado, Dybala e Mandzukic dietro a Gonzalo Higuain.

Vedere Udinese Juventus in streaming

Udinese Juventus può essere vista live streaming gratis e in italiano sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, grazie alla piattaforma streaming Sky Go e Premium Play che trasmette le immagini delle partite in maniera del tutto gratuita solo per gli abbonati però. Sarà possibile quindi vedere Udinese Juventus su cellulari e tablet Android o Apple come iPhone e iPad anche scegliendo l’offerta messa in campo da Now TV, che rientra nella galassia Sky, ma consente di acquistare anche una singola gara senza per questo richiedere un abbonamento e tenendo gli stessi standard qualitativi del canale satellitare.

Tim invece propone ai suoi clienti la possibilità di vedere le partite in diretta su tablet e cellulare al costo di 1,99 euro. Basta poi un’attenta ricerca su Internet per trovare i siti dei canali satellitari stranieri che avendo comprato i diritti del campionato italiano trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web. Qualche esempio sui siti che potrebbero trasmettere Udinese Juventus? In Venezuela Meridiano Television, in Bulgaria bTV Action, nel Regno Unito BT Sport e ITV, in Colombia RCN TV, in Ucraina Ukrayina, in Bosnia ed Erzegovina BHRT e Televizija OBN, in Uzbekistan UzReport TV, in Costa Rica Teletica, in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che però presentano una serie di limiti non trascurabili.