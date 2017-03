Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100: attese per questo mese

I nuovi appuntamenti importanti di questo mese, cosa aspettarsi per novità per le pensioni e ultime notizie su scenari politici in via di definizione

Si apre un mese che potrebbe prospettarsi decisamente interessante per una serie di questioni in sospese, che dovranno essere chiuse, come:

la decisione sul sistema di voto; la presentazione di un primo programma della maggioranza; misure per rispondere alle richieste della Comunità sui conti italiani; novità per le pensioni con ulteriori riunioni tra esecutivo e forze sociali.

Definizione del sistema di voto, nuovi tempi di arrivo e conseguenze per novità per le pensioni

Saranno decisamente più lunghi i tempi di discussione a Montecitorio del sistema di voto: si parla, infatti, del suo arrivo in Aula per l'ultima settimana di questo mese, stando alle ultime e ultimissime notizie, e, vista la situazione, è possibile che vi siano spiragli di un voto anticipato ma non a giugno. Molto più probabile, infatti, che questo appuntamento slitti al prossimo mese di settembre. Mentre entro fine mese sono, dunque, attese le bozze per i sistemi di voto dai diversi Gruppi che vi stanno lavorando, intanto i vari schieramenti sembra si stiamo muovendo più velocemente sia per quanto riguarda accordi su eventuali coalizioni da definire sia per quanto riguarda le piattaforme di priorità da rendere note. Anticipare, comunque, il voto, se non a giugno, anche a settembre, avrebbe, come spesso ribadito, importanti conseguenze e positive per le novità per le pensioni considerando che ogni schieramento politico le rilancerebbe in una precisa logica del consenso che mira, innanzitutto, a recuperare la fiducia dei cittadini puntando sui temi a loro più cari.

Presentazione di un primo programma dell’attuale maggioranza e impatto su novità per le pensioni

Tra i primi appuntamenti in programma questo mese, come riportano le ultime e ultimissime notizie, quello che si terrà tra il 10 e il 12 marzo del Lingotto 2.0, quando ci sarà la presentazione di una prima definizione del programma di lavoro dell’attuale maggioranza. Dalle ultime notizie riportate sul nuovo blog dell’ex premier ed ex segretario, qualcosa di quello che verrà presentato si è già intuito, tra annunci di tagli delle imposte, a partire dall’Irpef, a novità per le pensioni e per i giovani, a tagli delle ricche pensioni degli alti esponenti istituzionali, a rafforzamenti degli interventi per contrastare l’evasione fiscale. Chi si occuperà effettivamente della definizione di questo programma sarà l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi, comunque sempre vicino all’ex premier, che certamente, come da sempre si sa, rilancerà l’importanza che per lui rivestono gli interventi sulle pensioni.

Stando alle ultime e ultimissime notizie, bisognerebbe aspettarsi un rilancio dell’assegno universale, sia per non occupati che per non pensionati, a condizione che accettino di impegnarsi attivamente nella ricerca di una nuova occupazione o in corsi di formazione per attività professionali; e probabilmente anche della quota 100. E mentre la maggioranza attuale si prepara a presentare le prime linee guida di un suo eventuale programma, che conterranno, come si capisce, diverse novità per le pensioni, anche gli altri schieramenti politici molto probabilmente punteranno sul rilancio delle novità per le pensioni. Del resto, in ogni programma di ogni schieramento politico cui si è fatto accenno sono inserite modifiche pensionistiche.

Misure per rispondere alle richieste della Comunità e conseguenze per novità per le pensioni

Questo mese sarà particolarmente importante oltre che a livello interno, dove come abbiamo visto vi sono anche nuovi scenari politici da definire bene, anche a livello comunitario: la Comunità ha infatti dato più al tempo al nostro Paese per mettere a punto quelle misure correttive di 3,4 miliardi di euro che permetterebbero di evitare che venga aperta una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese. La prossima valutazione da parte della Comunità è stata rimandata ad aprile, per cui in questo mese bisognerò mettere a punto revisioni dei conti in modo da rispondere alle richieste comunitarie cercando di evitare la procedura di infrazione, decisione che se dovesse arrivare non avrebbe certo un impatto positive sulle novità per le pensioni: le ultime notizie, infatti, confermano che una procedura di infrazione significherebbe dare alla stessa Comunità pieno potere di controllo su ogni provvedimento che qualsiasi esecutivo italiano vorrebbe avviare, con il rischio di un blocco per ogni intervento che, secondo la stessa Comunità, non sarebbe vantaggioso da un punto di vista di tenuta dei conti. E in questo quadro, verrebbero certamente penalizzate le novità per le pensioni, soprattutto quelle più importanti e profonde come novità per le pensioni di quota 100 o di quota 41 per tutti, cui la stessa Comunità si è sempre detta contraria.

Nuove riunioni tra forze sociali ed esecutivo e conseguenze per novità per le pensioni

A livello interno, per questo mese sono da segnalare altri due importantissimi appuntamenti: uno fissato il 13 marzo per l’ultima definizione su eventuali novità per le pensioni di mini pensione con oneri e senza oneri, che dovrebbero portare alla chiusura definitiva dei Dpcm ufficiali che dovrebbero arrivare entro il 21 marzo, stando alle ultime e ultimissime notizie; e uno fissato il 23 marzo, quando si terrà la nuova riunione tra esecutivo e forze sociali sulle ulteriori novità per le pensioni da definire per un secondo momento di impegno sulle modifiche delle attuali norme pensionistiche. E, come sappiamo, vi sono diversi contrasti interni sulle novità per le pensioni che si vorrebbero portare avanti, tra Comitato per le pensioni e tecnici che hanno mostrato aperture maggiori a importanti cambiamenti, ed esecutivo che parla, invece, di novità per le pensioni senza costi e minori.