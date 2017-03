Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Gutgeld, Tremonti, Rossi

Mentre si attendono ancora i Dpcm per l’avvio ufficiale delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, che dovrebbero entrare in vigore, stando a quanto riportato dalle ultime notizie, il prossimo primo maggio, si torna a rilanciare anche su ulteriori novità per le pensioni che potrebbero rivelarsi ben più convenienti e vantaggiosi delle stesse mini pensioni e quota 41. Stiamo parlando di:

novità per le pensioni di quota 100; assegno universale; introduzione di una nuova patrimoniale.

Le ultime posizioni del commissario Gutgeld e conseguenze per novità per le pensioni

Favorevole all’introduzione di una patrimoniale sulle più ricche pensioni, il commissario per la revisione della spesa pubblica, Yoram Gutgled, che, però, per l’obiettivo di risparmio di soldi, sembrerebbe decisamente più intenzionato a rilanciare, come riportano alcune sue recenti affermazioni, il piano di revisione e tagli delle spese pubbliche superflue per evitare sprechi. Si tratterebbe di revisioni che, come annunciato sin dai tempi dell’ex esecutivo,interesserebbero anche alcune tipologie di pensioni, come pensioni di guerra, pensioni di invalidità, baby pensioni, pensioni alle vedove e ai superstiti, permettendo di recuperare soldi che verrebbero poi reinvestiti in altri provvedimenti positivi per tutti, a partire da novità per le pensioni importanti, come le stesse quota 100 o quota 41 per tutti e senza oneri.

Le ultime posizioni di Tremonti e impatto su novità per le pensioni

Da parte dell’ex ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, invece, non sembrerebbe essere arrivato nulla di nuovo relativamente ad un piano di revisione della spesa. Ben lontano, come più volte affermato, dalle austere politiche comunitarie che bloccano e impediscono di poter portare avanti le misure che si vorrebbero, parole che sembrerebbero aprire anche alla possibilità di portare avanti quelle novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti che avrebbero il vantaggio di rilanciare occupazionale, soprattutto giovanile, e produttività e quindi, crescita economica in generale.

Le ultime affermazioni di Rossi e conseguenze per novità per le pensioni

Ultime notizie particolarmente concentrate sul ritorno di una ipotesi di una patrimoniale da applicare sui trattamenti pensionistici più elevati. E’ stato il governatore della Toscana, Enrico Rossi, possibile leader dei nuovi democratici e progressisti, a rilanciare questa ipotesi per recuperare nuove risorse economiche dalle pensioni più alte ma anche dagli stipendi più alti, in modo da poter ristabilire un equilibrio tra tutti di redistribuzione delle risorse economiche. Ma non solo: l’idea di uguaglianza sociale si associa, in Rossi, all’intenzione di un rilancio di novità per le pensioni ben più importanti delle attuali mini pensioni e quota 41, come quota 100, che permetterebbe anch’essa di ristabilire equità sociale, permettendo ai giovani di entrare in quel mercato del lavoro da cui oggi sono esclusi.