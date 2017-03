Streaming Cagliari Inter: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Le recenti sconfitte contro la Juventus e la Roma dimostrano come l’Inter, per quanto sia ormai considerabile una big del campionato italiano, abbia ancora tanto da lavorare per raggiungere il livello delle prime due della classe. Ma la strada è ancora lunga e, soprattutto, il processo di rivoluzione è appena cominciato: e la squadra nerazzurra avrà moltissime occasioni per rifarsi e diventare sempre più forte.

Una di queste occasioni sarà sicuramente data dalla prossima sfida contro il Cagliari, una delle tante gare di Serie A che potrà essere vista in televisione live gratis su diversi siti streaming.

Cagliari Inter verso il sogno Champions League

E così, se l’ultima partita contro la Roma è risultata indigesta, la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta ha assunto i contorni di piccolo contentino, dal momento che il terzo posto è rimasto a sei punti di distanza. Il problema adesso è che, oltre al Napoli, l’Inter dovrà pensare anche alla Lazio e all'Atalanta che sono tornate nuovamente davanti ai nerazzurri.

Le partite da giocare sono ancora tante, e l’Inter può mantenere un ritmo di vittorie che altre squadre avranno difficoltà a mantenere: l’importante sarà, proprio come accadde dopo la sconfitta contro la Juventus, trovare subito la forza di rialzarsi anche dopo il ko contro la Roma. La trasferta di Cagliari sarà un’occasione possibile, ma non certo semplice, per cancellare l’amaro dell’ultima sconfitta e tornare a scalare la classifica.

Il tecnico Stefano Pioli e la sua truppa conoscono benissimo il valore della partita, soprattutto in termini di morale e affiatamento, e faranno di tutto per ricominciare a vincere e tornare seriamente in lotta per centrare il sogno Champions League: obiettivo che, classifica alla mano, molto probabilmente sarà il leitmotiv di questo finale di stagione.

Cagliari Inter in diretta streaming

Una sfida che si preannuncia palpitante e che, proprio per questa ragione, sta già attirando un fiume di tifosi che, non potendosi recare al Sant'Elia, sono già alla ricerca dei migliori siti web dove poter guardare la diretta streaming della partita tra Cagliari e Inter. Il tecnico Pioli può contare sul rientro di Miranda che, insieme a Medel e Murillo andrà a costruire la muraglia di difesa che sta rendendo così solido il 3-4-2-1 proposto dall’allenatore.

A centrocampo spazio a Kondogbia (in ballottaggio con Brozovic) e Gagliardini, con gli esterni presidiati da Candreva e D'Ambrosio; in attacco, dietro l’unica punta Mauro Icardi, agiranno Perisic e uno tra Banega e Joao Mario. Dall'altro lato anche Rastelli è alle prese con le ultime valutazioni: Borriello e Farias potrebbero entrare solo a gara in corso, entrambi infatti sono alle prese con un affaticamento muscolare.

Anche Padoin, con ogni probabilità non sarà della partita, almeno non dal primo minuto, a causa di qualche problemino fisico, mentre a centrocampo Tachtsidis ha scontato il turno di squalifica e torna tra gli arruolabili.

I siti streaming per vedere live gratis Cagliari Inter

Saranno molteplici i siti web che, avendo acquistato i diritti televisivi del campionato italiano, hanno la possibilità di trasmettere Cagliari Inter live gratis in streaming: Czech TV, Arena Sport del Montenegro, La2, Orf, Sky Deutschland, Rtl, Sky Austria, a questi vanno aggiunti anche le piattaforme streaming di Sky e Mediaset, ovvero Sky Go e Mediaset Play che danno anche la possibilità di ascoltare la telecronaca della partita in lingua italiana. In ultimo bisogna considerare anche l’opportunità offerta dai siti dei bookmakers, ma bisogna iscriversi prima alla piattaforma, obbligatoriamente, e poi dimostrare di essere attivi nelle puntate.