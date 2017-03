Cagliari Inter streaming. Come e dove vedere link

Pioli schiererà Candreva e D’Ambrosio sulle fasce davanti alla linea a tre di difesa, con Kondogbia e Gagliardini in mediana. In attacco alle spalle dell’unica punta Icardi, agiranno Perisic e Banega

Da quando è arrivato Stefano Pioli, l’Inter è diventata una squadra molto diversa da quella che avevamo conosciuto in passato. L’allenatore è riuscito a dare in brevissimo tempo una precisa identità alla squadra che, a parte le ultime cocenti sconfitte contro Juventus e Roma, ha cominciato ad inanellare successi su successi, che hanno trasformato il sogno Champions da un sogno irrealizzabile a un obiettivo ancora abbastanza concreto.

Sì, perché, nonostante l’ultima sconfitta contro la Roma, i punti di distanza con il terzo posto attualmente occupato dal Napoli sono soltanto sei: il campionato è ancora lungo e basterà un piccolo passo falso delle dirette avversarie per avvicinarsi ancora di più all’ultimo slot libero per la Champions. Domenica l’Inter andrà a far visita al Cagliari di Rastelli, un’occasione ghiotta per riprendere confidenza con la vittoria e ritrovare la fiducia per questa ultima parte del campionato.

Ed ecco perché i tifosi di entrambe le squadre si stanno già industriando per decidere come e dove vedere Cagliari Inter e alla ricerca dei link utili per vederla in streaming.

Cagliari Inter dubbi di formazione per entrambi i tecnici

Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00 di domenica, una sfida che sarà caratterizzata da alcuni dubbi di formazione per entrambi i tecnici. Stefano Pioli potrà contare sul rientro di Miranda che, insieme a Medel e Murillo, formerà il muro di difesa delle tre M che ha reso nelle ultime uscite l’Inter una fortezza inespugnabile.

Con ogni probabilità l’allenatore dei nerazzurri non lascerà il suo 3-4-2-1, e davanti alla linea a tre di difesa scenderanno in campo gli ormai inamovibili Candreva e D’Ambrosio sulle fasce, con Kondogbia e Gagliardini in mediana, anche se il francese è in ballottaggio con Brozovic. In attacco, alle spalle dell’unica punta Icardi, agiranno Perisic e uno tra Banega e Joao Mario.

Cagliari Inter Farias sembra recuperato

Anche il tecnico del Cagliari Rastelli è alle prese con gli ultimi ballottaggi anche se, più che dall’abbondanza della rosa, dipendono da piccoli affaticamenti muscolari che ancora non rendono certa la presenza di alcuni calciatori, in primis di Borriello che quasi sicuramente si accomoderà in panchina per entrare in campo solo a gara in corso.

Anche Farias sembra recuperato, ma anche lui dovrebbe partire dalla panchina; Tachtsidis, invece, scontata la squalifica, ritroverà il suo posto a centrocampo. Anche Paoin, infine, potrebbe non riuscire a recuperare da un affaticamento muscolare e potrebbe non essere inserito nella lista dell'undici titolare.

Come e dove vedere Cagliari Inter in streaming

I tifosi di entrambe le squadre non vorranno perdersi per nessuna ragione al mondo questi novanta minuti e per questo stanno valutando attentamente come e dove vedere Cagliari Inter. Da un lato il Cagliari avrà la possibilità di misurarsi con una big del campionato, che però ancora soffre di qualche défaillance, dall’altra i tifosi dell’Inter sanno benissimo che rialzarsi dopo la sconfitta contro la Roma sarà fondamentale ai fini di riprendere quota in vista del rush finale e raggiungere così il tanto agognato piazzamento Champions.

E così, tutti coloro che non riusciranno a raggiungere il Sant’Elia di Cagliari, sono già alla ricerca dei migliori link che trasmettano la partita: Orf, Sky Deutschland, Rtl, Sky Austria, Czech TV, Arena Sport del Montenegro, La2, a cui si sommano Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme di Sky e Mediaset Premium che offrono anche la telecronaca di Cagliari Inter in italiano.