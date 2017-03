Cagliari Inter streaming. Siti web. Dove e come vedere

Un campionato ancora costellato da un ritmo troppo altalenante, eppure, anche gli occhi meno clinici possono apprezzare il miglioramento dell’Inter che, dopo l’arrivo di Stefano Pioli, sta lentamente diventando una delle nuove protagoniste del campionato italiano. Nonostante il nuovo allenatore sia arrivato a stagione in corso, con i nerazzurri che presentavano già un forte svantaggio rispetto alle prime della classe, e nonostante le due ultime cocenti battute d’arresto contro Juventus e Roma, l’Inter ha ancora tutte le carte in regola per sperare in un posto in Champions League.

Sarà fondamentale non perdere fiducia e ritornare a vincere già dalla prossima sfida in trasferta contro il Cagliari, una sfida che i tifosi che non riusciranno a raggiungere la Sardegna, vedranno in streaming. Molti si stanno ancora chiedendo dove e come vedere questa importante partita, ma sicuramente saranno in grado di organizzarsi in tempo.

Cagliari Inter un sogno chiamato terzo posto

L’ultima sconfitta contro la Roma ha un po’ ridimensionato le ambizioni dell’Inter ma, complice la contemporanea battuta d’arresto del Napoli che ha perso contro l’Atalanta, i piani dei nerazzurri non sono cambiati poi tanto. Il terzo posto è distante solo sei punti, il campionato è ancora lungo e, anche se tra Inter e Napoli attualmentre si collocano Lazio e Atalanta, Icardi e compagni sono fermamente convinti che la classifica è ancora tutta da scrivere e il sogno chiamato terzo posto non sia ancora svanito del tutto, anzi.

L’Inter ha dimostrato di poter giocarsela contro tutti e soprattutto di aver acquisito quella mentalità vincente che serve a strappare i tre punti anche a dispetto del bel gioco: formula che, Juventus e Roma a parte, ha sempre funzionato: la sconfitta contro le prime due della classe è assolvibile, soprattutto se anche stavolta la squadra di Pioli riuscirà a risollevarsi a Cagliari e dimenticare in fretta l’onta subita dai giallorossi.

Cagliari Inter ballottaggio Joao Mario e Banega

Cresce l'attesa, i tifosi scalpitano aspettando il fischio di inizio di Cagliari Inter previsto alle ore 15.00 di domenica: una gara che anche chi non potrà presenziare il Sant’Elia non vorrà perdersi, seguendo la gara in streaming su uno dei tanti siti web che trasmetteranno il match. Entrambi gli allenatori dovranno fare importanti scelta tattiche: Pioli, con il rientro di Miranda, con ogni probabilità presenterà il 3-4-2-1 con il brasiliano affiancato in difesa da Medel e Murillo, una linea di centrocampo a 4 con D’Ambrosio e Candreva a spingere sulle fasce e Gagliardini e uno tra Kondogbia e Brozovic sulla linea mediana.

Attacco composto da Icardi in veste di prima punta e Perisic e uno tra Joao Mario e Banega, ancora in ballottaggio, ad agire sulla linea dei trequartisti. Dall’altro lato il tecnico Rastelli dovrà fare a meno, almeno dal primo minuto, di Borriello, Padoin e Farias, tutti e tre alle prese con degli affaticamenti muscolari, ma ritroverà Tachtsidis che, scontata la squalifica, torna ad essere disponibile a centrocampo.

I siti web dove vedere Cagliari Inter in streaming

Numerosi i siti web dove vedere Cagliari Inter in streaming. Siti sicuri che avendo acquistato regolarmente i diritti televisivi del campionato di serie A, potranno trasmettere lo streaming di Cagliari Inter in maniera anche legale: Rtl, Sky Austria, Orf, Sky Deutschland, Czech TV, Arena Sport del Montenegro, La2, a cui possiamo aggiungere anche Sky Go e Mediaset Play, ovvero le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, che offrono anche la telecronaca in italiano di Cagliari Inter.