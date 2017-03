Streaming Udinese Juventus: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Come vedere Udinese Juventus in streaming

Prove di triplete. Forse è ancora presto per dirlo, e probabilmente è un sogno troppo aulico anche per una schiacciasassi come la Juventus, eppure, allo stato attuale delle cose, la truppa bianconera è in corsa su tutti e tre i fronti e ci arriva al culmine delle forze, con un modulo nuovo trovato in corso d'opera e con una gestione perfetta delle energie in base alle competizioni. Il campionato sembra ormai vinto, in Coppa Italia il 3-1 in casa contro il Napoli sembra proiettare già in finale la Juventus, e in Champions la vittoria in trasferta contro il Porto fa ben sperare i tifosi bianconeri in vista della gara di ritorno.

Ma occhio alle disattenzioni, la mentalità vincente si conquista lentamente e restare sempre concentrati è il primo dogma da seguire. Domenica ci sarà Udinese Juventus, una sfida di Serie A sulla carta abbordabile ma che non deve in nessun modo generare cali di tensione da parte dei calciatori bianconeri: i tifosi sono già pronti a dare il proprio calore alla squadra, anche usufruendo dei siti streaming che permettono di vedere live gratis la gara della Juventus contro l’Udinese.

Udinese Juventus Il nuovo modulo

Ciò che rende così forte la Juventus è proprio la sua mentalità vincente: una squadra capace di vincere sempre, indipendentemente dall’avversario, dal modulo e dalla qualità di gioco espresso in campo. Anche contro l’Udinese, la squadra di Allegri non potrà distrarsi neanche un attimo: l’obiettivo è arrivare alla fase finale della stagione, nella speranza di essere ancora in Champions League, con lo scudetto già quasi acquisito e tutte le forze da concentrare sul rush finale della massima competizione europea.

Un progetto costruito già in estate e che lentamente, tassello dopo tassello, si sta componendo in tutta la sua grandezza. Merito anche del nuovo modulo proposto da Allegri che è passato alla difesa a quattro, con un centrocampo poco difensivo composta da Khedira e Pjanic, e un attacco spumeggiante che vede operare insieme Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain.

Udinese Juventus Pochi dubbi per Allegri

La Juventus scenderà in campo con la sua migliore formazione: pochi dubbi per Allegri dunque che riguarderanno il ruolo di terzino destro con il ballottaggio tra Dani Alves e Lichtsteiner. Anche Bonucci potrebbe cedere il posto a Barzagli, mentre a centrocampo Sturaro non sarà convocato a causa di una lesione muscolare.

Anche il tecnico Delneri, ex della gara, dovrà fare i conti con qualche dubbio di formazione: Hallfredsson e De Paul dovrebbero riprendersi il posto da titolare ai danni di Kums e Matos, Thereau sembra essersi ripreso al 100%, mentre Perica, con ogni probabilità, non riuscirà ad entrare in campo nemmeno a gara in corso. Infine, sulla linea mediana troveremo Badu e Fofana, favoriti su Jankto.

Vedere live gratis Udinese Juventus in streaming

I tifosi di entrambe le squadre sono alla ricerca del miglior modo di poter vedere live gratis Udinese Juventus anche in streaming in maniera del tutto legale e gratuita. Sono, infatti, tantissimi i siti che trasmetteranno in diretta streaming la partita tra Bologna e Inter, senza alcun tipo di problema dal momento che hanno acquistato i diritti delle partite di serie A. La2, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Czech TV, Orf, tutti siti che trasmetteranno la gara in diretta streaming a cui si aggiungono Sky Go e Mediaset Play che, tra l’altro, offrono anche la telecronaca in italiano.