Udinese Juventus streaming. Come e dove vedere link

La Juventus è vicina a staccare un altro importantissimo traguardo: il record dei record, il sesto scudetto consecutivo, un obiettivo che nessun altra squadra italiana era mai riuscita a raggiungere. E il bello è che i bianconeri non stanno affatto concentrando le proprie forze esclusivamente nell’intento di tagliare questo ennesimo, fantastico traguardo: anzi, ha tutte le carte in regola per lottare e, almeno sfiorare, il triplete.

Sì, perché, la squadra di Allegri non solo è ancora in tutte e tre le competizioni, ma è riuscita a spianare la strada già con le due partite d’andata di Champions League e Coppa Italia, rendendo il passaggio ai quarti della massima competizione europea e alla finale della coppa nostrana, molto più agevole del previsto. Insomma, il processo di maturazione della schiacciasassi bianconera è sotto gli occhi di tutti: sarà l’Udinese, questa domenica, a tentare di ridimensionare i piani della truppa di Allegri, con una sfida che si preannuncia già scoppiettante, con i tantissimi tifosi di entrambe le squadre che non potranno raggiungere il Friuli di Udine, pronti a seguire in streaming le gesta di Udinese e Juventus.

Sono quindi iniziate le ricerche per scovare i link migliori in quanto i tifosi di entrambe le squadre si stanno organizzando su come e dove vedere la partita.

Udinese Juventus Allegri e la costruzione di un successo

Gran parte dei meriti della stagione fantastica della Juventus vanno al tecnico Massimiliano Allegri che ha programmato con un anno di anticipo tutta la stagione della Juventus, riuscendo ad arrivare a marzo con la squadra all’apice della forma fisica, pronta a dare spettacolo anche nell’ultima parte della stagione. A lui spetta gran parte del merito per la costruzione di questo successo chiamato Juventus.

Il tecnico è stato capace di costruire una squadra capace di vincere anche senza stancarsi, lo dimostra il fatto che ormai, con il nuovo 4-2-3-1, soprattutto in attacco, sono sempre gli stessi giocatori a interpretare i ruoli, senza però affaticarsi particolarmente e, al netto di un piccolo turn over, riuscendo a dare sempre il massimo, almeno in termini di risultato finale. E così, dopo aver vinto l'ultima partita di Coppa Italia contro il Napoli, pur facendo riposare pedine importanti come Cuadrado e Buffon, la Juventus può schierare il suo miglior undici anche contro l’Udinese. L’unico dubbio riguarda principalmente il ruolo di terzino destro con un ballottaggio tra Dani Alves e Lichtsteiner.

Udinese Juventus Delneri uno degli ex della partita

Dall’altra parte troveremo l’Udinese, squadra ostica e soprattutto allenata da Delneri, uno degli ex della partita, dal momento che fu allenatore della Juventus negli anni del dopo Calciopoli. Il tecnico dei friulani vorrà certamente togliersi qualche sassolino dalla scarpa, cercando di rendere difficile la vita alla capolista.

L’Udinese ritroverà due pedine importanti, Halfredsson e De Paul che faranno accomodare Kums e Matos in panchina, anche Thereau sarà tranquillamente arruolabile, dopo qualche dubbio legato all’uscita malconcia nell’ultima sfida di campionato. Non sarà del match, forse non sarà addirittura convocato, Perica che giovedì si è fermato per una piccola noia muscolare.

Dove e come vedere Udinese Juventus in streaming

Se non avete ancora idea di dove e come vedere Udinese Juventus in streaming potrete seguire qualche piccola, ma forse utile indicazione. I siti dei bookmakers potrebbero costituire una buona alternativa se non ci fossero limiti un po’ troppo stringenti come quello di dover iscriversi obbligatoriamente alla piattaforma e dimostrarsi attivi cioè costanti nelle scommesse.

Oppure si potrebbe scegliere l’opportunità offerta da Sky Go si seguire i novanta minuti dove vuoi, sul tuo pc, Mac o device mobile. Seduto a casa o in giro a far baldoria. In questo caso bisognerà però essere abbonato. Now Tv, invece, una stella della costellazione Sky, permette di vedere le partite, anche su PlayStation e Xbox, in prova gratuita per quattordici giorni. Gli abbonati a Mediaset Premium potranno Premium Play. Se invece vuoi seguire solo poche partite c’è Serie Tim Tv, applicazione disponibile per dispositivi mobili e che può essere usata tramite un collegamento wi-fi o attraverso la propria rete dati.

Oppure resta l’ipotesi dei siti delle emittenti delle tv satellitari stranieri che potrebbero trasmettere l’evento in maniera legale avendo acquistato all’estero le partite del campionato italiano. Per esempio Bosnia ed Erzegovina BHRT e Televizija OBN, in Venezuela Meridiano Television, in Colombia RCN TV, in Bulgaria bTV Action, nel Regno Unito BT Sport e ITV, in Costa Rica Teletica, in Ucraina Ukrayina, in Uzbekistan UzReport TV in Cina CCTV, LeTV, Sina.