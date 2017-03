Udinese Juventus streaming. Siti web. Dove e come vedere

I punti di vantaggio sulla Roma sono ‘solo’ sette, forse un po’ pochi per parlare di sesto scudetto consecutivo. Eppure la Juventus sembra proprio già vicina alla vittoria del sesto titolo consecutivo, uno score che corrisponderebbe anche al record assoluto in serie A, dal momento che nessuno squadra in tutta la storia calcistica d’Italia è mai riuscita a vincere tanto.

Eppure la Juventus non può assolutamente adagiarsi sugli allori, anzi, deve estraniarsi da tutto e continuare a vincere partita dopo partita, senza mai perdere la concentrazione. Il prossimo avversario della squadra bianconera sarà l’Udinese di Delneri, un ex della sfida, che tenterà in tutti i modi di complicare i piani della capolista.

Sono tantissimi i tifosi che si stanno già prodigando alla ricerca dei migliori siti web che trasmettano in streaming Udinese Juventus, in modo da poter tifare la propria squadra del cuore, pur non riuscendo a raggiungere la Dacia Arena di Udine. Dove e come vedere questa partita? Qualche utile suggerimento potrete trovarlo leggendo l’articolo fino in fondo.

Udinese Juventus bianconeri a caccia del triplete

Ma la conquista del sesto scudetto di fila non è l’unico obiettivo stagionale della Juventus. I bianconeri sono a caccia del triplete anche se forse è ancora presto per parlarne, ma la squadra bianconera è ancora in corsa per tutte e tre le competizioni ed è arrivata al mese di marzo all'apice delle sue energie: in Champions League, la squadra di Allegri ha già spianato la strada verso i quarti di finale avendo già battuto all'andata degli ottavi l'ostico Porto con il risultato di 2-0, agevolando così la gara di ritorno prevista allo Stadium di Torino; in Coppa Italia, la Juve ha già vinto in casa, con il punteggio di 3-1, la gara d’andata contro il Napoli, aspettando il ritorno con la tranquillità di chi può giocare per il doppio risultato.

L’atteggiamento da seguire per Allegri e la sua squadra sarà sempre lo stesso: ragionare partita dopo partita, senza mai commettere errori di distrazione, riuscendo a conquistare vittorie su vittorie anche a scapito del bel gioco. Ciò che impressiona, infatti, è che la Juve è riuscita ad arrivare fino a qui senza mai dare il 100% in campo.

Udinese Juventus pochi dubbi di formazione per entrambi gli allenatori

Pochi dubbi di formazione per entrambi gli allenatori. Il tecnico Allegri tornerà al 4-2-3-1 che tanto sta interessando gli esperti di tattica: undici tipo, con Buffon tra i pali, difesa a quattro con Bonucci e Chiellini al centro e Alex Sandro e Dani Alves ai lati (con quest'ultimo in ballottaggio con Lichtsteiner), centrocampo a due composto da Khedira e Pjanic e attacco fantasia con Cuadrado, Dybala e Mandzukic alle spalle dell'unica punta Gonzalo Higuain.

Sturaro non sarà convocato e non partirà per Udine a causa di un infortunio occorso in allenamento. Dall'altro lato Delneri ritrova Thereau in attacco, e Halfreddson e De Paul a centrocampo, con Kums e Matos che dovranno accomodarsi in panchina. Perica, con ogni probabilità, non sarà della gara dopo aver riscontrato un affaticamento muscolare durante gli allenamenti settimanali.

Dove e come vedere Udinese Juventus in streaming

Già si sono messe in moto le ricerche per capire dove e come vedere Udinese Juventus in streaming. Ormai si tratta di una tendenza che sta spopolando soprattutto tra i più giovani. Ma bisogna fare attenzione. Non tutti i siti web sono legali e sicuri. Quelli che indichiamo noi, invece, offrono totali garanzie in quanto hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano.

Stiamo parlando di Arena Sport del Montenegro, La2, Sky Deutschland, Rtl, Orf, Sky Austria, Czech TV. Per chi ha un abbonamento a Sky o a Mediaset Premium esistono le piattaforme dedicate di Sky Go e Mediaset Play, mentre chi non ha l’abbonamento può valutare l’offerta di Now Tv. Tra le altre possibilità anche quella dei siti dei bookmakers che potrebbero trasmettere qualche partite.

Ma non sarà un’operazione molto semplice perché bisogna prima iscriversi alla piattaforma e poi dimostrare di essere attivi con le scommesse.