Udinese Juventus streaming quando e come

Champions League, Coppa Italia e serie A. Sono queste le tre competizioni in cui attualmente è impegnata la Juventus: tre competizioni che la schiacciasassi bianconera si è prefissata di vincere. E anche se è ancora troppo presto per poter parlare di possibilità di un triplete, eppure la Juventus è arrivata al mese di marzo con sette punti di vantaggio sulle inseguitrici in campionato, con una vittoria in trasferta per 2 a 0 contro il Porto nell’andata degli ottavi di finale Champions League e un successo in casa nella semifinale d'andata contro il Napoli.

Insomma, i quarti di finale in Champions e la finale di Coppa Italia sembrano ormai alla portata dei bianconeri e in campionato basterà non commettere particolari errori per vincere il sesto scudetto consecutivo, un record della storia del calcio italiano. Ma prima di abbandonarsi ad inutili voli pindarici, la Juve dovrà rimboccarsi le maniche e affrontare l’Udinese in trasferta, in una gara che non ammetterà cali di concentrazione e che i tifosi di entrambe le squadre non vorranno perdersi per alcuna ragione al mondo, cercando sul web i migliori siti che trasmettano in streaming Udinese Juventus.

Udinese Juventus una vecchia conoscenza bianconera

Sulla panchina dell’Udinese siede un certo Delneri, vecchia conoscenza bianconera che, ai tempi del Chievo, sbalordì tutto l’ecumene calcistico per il suo modo di giocare così aggressivo e sfrontato, e che poi passò alla Juventus per non ottenere i risultati sperati. Adesso per il tecnico Delneri vorrà in qualche modo vendicarsi dei periodi bui passati alla Juventus e tenterà in tutti i modi di rendere complicata la vita alla capolista.

Il tecnico dei friulani potrà contare sul ritorno in campo di Halfredsson e De Paul che prenderanno il posto di Kums e Matos, inoltre, se in un primo momento sembrava che Thereau potesse non riuscire a recuperare per il match contro la Juve, l'allarme sembra rientrato e Delneri potrà contare anche sulle giocate dell'attaccante francese. Chi, con ogni probabilità, non sarà del match è Perica che si è infortunato durante l'allenamento di giovedì e forse non riuscirà neanche a partire dalla panchina.

Udinese Juventus Un unico dubbio per il tecnico Allegri

Dall’altra parte, invece, unico dubbio per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri non ha particolari dubbi di formazione. Dopo il ritorno alla difesa a tre schierata nell’ultima gara contro il Napoli in Coppa Italia, l’allenatore toscano sembra essere intenzionato a tornare a quel 4-2-3-1 che tanto fa discutere gli appassionati di calcio.

Un modulo totalmente spregiudicato e apparentemente votato solo all'attacco che però riesce a rivelarsi solido e spumeggiante in ogni zona del campo. Merito del grande sacrificio di Mandzukic che ha lasciato il ruolo di prima punta a Gonzalo Higuain per riscoprirsi un'ala a tutto campo, capace di contenere i terzini avversari e di fare gli inserimenti da bomber puro quando la Juve attacca: un capolavoro tattico che pochi calciatori al mondo saprebbero interpretare in maniera così efficiente. L'unico dubbio di formazione di Allegri riguarda il ruolo di terzino destro con Dani Alves in lieve vantaggio su Lichtsteiner.

Quando e come vedere in streaming Udinese Juventus

Quando e come vedere in streaming Udinese Juventus? Saranno molteplici i siti che, avendo regolarmente acquistato i diritti televisivi delle partite di serie A, potranno trasmettere in streaming perché hanno acquistato all’estero di diritti del campionato italiano di calcio: Orf, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Rtl, Sky Austria, La2, Sky Deutschland, tutti siti che trasmetteranno Udinese Juventus in maniera del tutto gratuita e legale a cui si aggiungono Mediaset Play e Sky Go, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che offrono anche la telecronaca in lingua italiana, ma solo agli abbonati ovviamente.

Per quelli che non l’hanno sottoscritto resta da valutare l’offerta di Now Tv che offre gratis per quattordici giorni la propria piattaforma streaming, oppure anche i siti dei bookmakers. Una tendenza quest’ultima che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia ma che presenta alcuni limiti non trascurabili. Il primo è quello della necessità dell’iscrizione alla piattaforma. Il secondo è l’obbligo di essere attivi, cioè di utilizzare spesso il proprio credito per puntare sulle partite. Da non trascurare nemmeno il fatto che non tutte le partite sono trasmesse.