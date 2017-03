Bologna Lazio come vedere in streaming

Bologna Lazio sarà la sfida tra due compagini che stanno vivendo un momento diametralmente opposto. I felsinei hanno conquistato un punticino a Genova contro i rossoblù di Mandorlini che ha interrotto una serie di risultati negativi che hanno addirittura messo in discussione la posizione di Donadoni.

La Lazio veleggia a vele spiegate verso orizzonti sempre più limpidi. La squadra di Simone Inzaghi, dopo aver messo nel mirino il Napoli terzo in classifica ora distante solo quattro lunghezze ha regolato anche la Roma nel derby di andata valido per le semifinali di Coppa Italia. Non male per un allenatore che, a inizio stagione, sembrava destinato a calcare il palcoscenico meno prestigioso della Serie B con la Salernitana prima di essere richiamato dal presidente Lotito alla guida dei biancocelesti dopo le note vicende legate al mancato arrivo di Bielsa.

Sono bastati pochi mesi al tecnico piacentino per spazzare via tutti i dubbi e le incertezze di una piazza da sempre molto esigente e critica verso questa proprietà. I biancocelesti quindi non potranno interrompere proprio sul più bello la rincorsa al sogno Champions e andranno al Dall’Ara con la giusta determinazione per portare a casa l’intera posta in palio. Molti hanno già le idee chiare su come vedere questa partita perché hanno deciso di usufruire dello streaming.

Bologna Lazio squalificato Torosidis

Roberto Donadoni dovrà fare i conti con un’assenza importante. Quella dello squalificato Torosidis. Maietta, contrariamente alle previsioni ha superato le noie fisiche e potrà regolarmente scendere in campo indossando la fascia da capitano al fianco di Oikonomu.

Gastaldello e Krafth invece non ce l’hanno fatta e non saranno disponibili per la sfida contro la Lazio. Infine Donadoni dovrà sciogliere le ultime riserve riguardo l’impiego di Taider, Krejci e Destro che sono in vantaggio nelle gerarchie rispetto a Pulgar, Donsah e Petkovic.

Bologna Lazio Marchetti tenta il recupero

Marchetti tenta il recupero in extremis, se non dovesse farcela spazio al giovane albanese Strakosha che ha ben figurato nel derby di coppa. Simone Inzaghi deve sciogliere qualche dubbio, soprattutto legato al modulo.

Probabile la difesa a tre con Wallace, De Vrij e Radu, mentre Basta e Lulic verrebbero spostati sulle fasce laterali a centrocampo. Parolo e Biglia invece dovrebbero costituire la diga davanti alla dfesa. Felipe Anderson e Milinkovic-Savic agiranno alle spalle di Ciro Immobile.

Vedere Bologna Lazio in streaming

Vedere Bologna Lazio in streaming sarà una delle tante opzioni che i tifosi delle squadre, ma anche appassionati e simpatizzanti potranno scegliere. Certo chi ha l’abbonamento difficilmente rinuncerà alla sua comoda postazione in salotto per vedere la partita in diretta tv, ma saranno in tanti a optare per questa modalità o per quella offerta dai diversi siti dei bookmakers che potrebbero trasmettere ugualmente il match anche se in questo caso bisognerà iscriversi prima alla piattaforma e poi dimostrare di essere attivi, cioè di scommettere con una certa frequenza.

Per quanto riguarda lo streaming esistono diversi siti web che consentono di vedere le partite del campionato italiano in maniera sicura e legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio. Tra i più celebri segnaliamo Orf, Czech TV, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Rtl, Sky Deutschland, La2. Siti che offrono anche una buona qualità audio e video. Sky Go e Mediaset Play rappresentano le alternative migliori per quelli che hanno l’abbonamento. Da segnalare anche l’offerta di Now Tv che mette a disposizione la propria piattaforma gratuitamente per quattordici giorni.