Bologna Lazio streaming dove e come vedere

Il Bologna ospiterà al Dall’Ara la sua bestia nera per eccellenza. Quella Lazio capace di uscire imbattuta da questa partita dall’ormai lontano 2011. Un test difficile per la squadra di Donadoni che esce da un periodo molto travagliato coinciso con le sconfitte pesanti con il Napoli e il Milan in casa e culminato con il pareggio subito all’ultimo minuto nella sfida di domenica scorsa contro il Genoa di Mandorlini a Marassi.

Non ci saranno alibi, dunque, anche perché i tifosi rossoblù sono amareggiati per una stagione che non si sta rivelando all’altezza delle aspettative e delle ambizioni di una società che dopo il buon campionato dell’anno scorso aveva immaginato tutt’altro destino per i felsinei. Che invece si arrabattano nelle zone medio-basse della classifica e, in qualche modo, devono ringraziare la mediocrità di un torneo che a febbraio, a meno di improbabili quanto clamorose rivoluzioni, ha già scritto il proprio verdetto per quel che riguarda la lotta per non retrocedere.

Tutt’altra atmosfera si respira invece dalle parti di Formello visto che la Lazio è in piena corsa per un posto in Europa che potrebbe essere addirittura quella più prestigiosa della Champions League e in Coppa Italia ha messo le basi per la conquista della finale con il due a zero rifilato ai cugini giallorossi nelle semifinali di andata.

Simone Inzaghi, però, dovrà essere bravo a tenere a freno i facili entusiasmi pronti a travolgere in una piazza calda come quella laziale, tutto e tutti rischiando poi di lasciare una scia di macerie. Ecco perché sarà interessante vedere l’approccio con cui Immobile e compagni affronteranno questo incontro. Dove e come vedere questi novanta minuti che si preannunciano intensi e ricchi di emozioni è la priorità dei tifosi non solo biancocelesti.

Bologna Lazio aria di derby per Destro

Per un derby reale celebrato mercoledì sera in Coppa Italia, ce n’è un altro, virtuale ma non meno importante, che si giocherà anche al Dall’Ara. È quello personale che riguarda Mattia Destro, ex, nemmeno troppo rimpianto dall’ambiente giallorosso, attaccante della Roma che rientra dall’infortunio e spera di rimpolpare il bottino di reti messe a segno contro la Lazio che attualmente conta quattro gol.

Bologna Lazio Lukaku prova a ripetersi

È stato la vera sorpresa del derby di Coppa Italia vinto dalla Lazio sulla Roma mercoledì sera. Jordan Lukaku, fratello del più noto Romelu bomber dell’Everton, proverà a ripetersi anche contro il Bologna e a prendersi così definitivamente la fascia sinistra che attualmente è presidiata da Lulic. Inzaghi crede fortemente in questo giovanissimo talento belga e lo getterà certamente nella mischia fin dal primo minuto.

Dove e come vedere Bologna Lazio in streaming

Anche Bologna Lazio sarà una partita che probabilmente si potrà vedere anche in streaming. La soluzione più immediata è quella di scegliere Sky Sport e Mediaset Premium che offrono anche la piattaforma streaming Sky Go e Premium Play in maniera del tutto gratuita. Piccolo particolare non trascurabile la necessità di aver sottoscritto un abbonamento con la pay per view.

Chi non ha un abbonamento può scegliere Now TV che offre la possibilità di acquistare una sola partita anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare oppure permette di vedere gratuitamente, per quattordici giorni la sua piattaforma. È inoltre possibile imbattersi nei siti dei canali satellitari stranieri che, avendo comprato i diritti del campionato italiano all’estero, trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web in maniera del tutto legale.

Qualche esempio su dove e come vedere la partita Bologna Lazio? Bosnia ed Erzegovina BHRT e Televizija OBN, in Venezuela Meridiano Television, in Colombia RCN TV, in Bulgaria bTV Action, nel Regno Unito BT Sport e ITV, in Costa Rica Teletica, in Ucraina Ukrayina, in Uzbekistan UzReport TV in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che però presentano una serie di limiti non trascurabili.