Festa della Donna 2017: dove andare, cosa fare Milano, Torino, Roma, Napoli, musei gratis per le donne e frasi auguri più belle

Cosa fare e dove andare per la serata della Festa della donna 2017 a Milano, Napoli, Torino, Roma: idee e consigli anche per auguri

Feste, musei da visitare gratuitamente e tante particolari iniziative organizzate in occasione della Festa della Donna 2017. C’è solo l’imbarazzo della scelta per tutte coloro che volessero trascorrere in compagnia delle proprie amiche una serata all’insegna del divertimento

Auguri Festa della Donna 2016 con video, immagini, frasi

Augurare una buona Festa della Donna si può fare in diversi modi: scrivere classici bigliettini o sms da inviare tramite Whats app o Facebook, o scegliere immagini, anche animate, o video, da scaricare o comporre, grazie alle tante app per smartphone disponibili, che possono anche essere un collage di foto particolari e significative, accompagnate magari da un sottofondo musicale significativo. Per chi non avesse idee di frasi da inviare potrebbe prendere spunto dalle seguenti:

'Auguri e felice festa della donna alla ragazza più dolce e bella che i miei occhi abbiano mai visto. Grazie di esistere'; 'A te donna, madre, moglie, sorella, compagna, amica. A te donna, insostituibile fonte di vita, sostegno, speranza, calore per uomini e civiltà'; 'Oggi avrei voluto regalarti un fiore bellissimo ma non posso, perchè il fiore più bello sei proprio tu amore mio. Buona festa della donna'; 'Donna, oggi è la tua festa, ma non mi basta un giorno per ammirare la tua bellezza; per farlo dovrebbe essere ogni giorno la tua festa'; ‘Tanti auguri alla donna più bella del mondo e che mi ha donato la vita. Buon 8 marzo, Mamma ti voglio tanto bene’.

Musei ed eventi per festa della donne 2017 a Milano

Per le celebrazioni dell'8 marzo a Milano sono diversi i locali che propongono serate a tema e particolari: all'Old Fashion, di Viale Alemagna, per la Festa della Donna è serata Black Angels, dalle 21:30 alla 00:30 con ingresso riservato solo alle donne. La serata prevede buffet, show, strippers, male models, singers, performers, dj’s a 10 euro per drink e buffet + spettacoli. Dalle 00:30 ingresso anche per gli uomini a 15 euro. Al The Beach di via Corelli dalle 19:30 alle 22 Apericena al costo di 10 euro per solo donne e alle 21:45 in programmalo spettacolo Strip dei Centocelle; 20:30 cena + Disco, al costo di 25 euro, sempre per sole donne; dalle 22:30 ingresso anche agli uomini, a 15 euro.

Il Museo Martinitt e Stelline, in Corso Magenta, celebra la Festa della donna organizzando una visita al femminile del suo percorso interattivo. Ci si sofferma, in particolare, sulla storia dell'istituto femminile e sulla vita delle piccole orfane ascoltando anche i racconti di ex stelline che accompagnano i visitatori lungo il percorso raccontando aneddoti, curiosità ed esperienze personali. Al termine della visita al Museo si farà un breve giro all'interno del Palazzo delle Stelline, sede originaria dell'orfanotrofio femminile. Continua poi a Palazzo Morando, al costo di dieci euro, la mostra ‘The Art oh shoes’, 200 celebri esempi di calzature del grande artista Manolo Blahnik. Saranno visitabili gratuitamente, tra le altre, anche le mostre ospitate a Palazzo Reale.

Musei e iniziative per festa della donne 2017 a Napoli

A Napoli, dove sarà gratis l’ingresso in tutti i musei, non perdere: al Museo della ceramica Duca di Martina, nella Villa Floridiana, si ripercorrerà, dalle 10, la vita di Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia; presso l’area archeologica di Carminiello ai Mannesi sarà visitabile, alle 10, il Complesso monumentale; infine, presso il Museo archeologico nazionale di Napoli è stato organizzato un viaggio indietro nel tempo alla riscoperta dell’universo femminile nell’antichità che consentirà di conoscere alcune figure femminili del mondo antico: donne comuni, imprenditrici, imperatrici, ninfe e dee. Segnaliamo anche alla Città della Scienza, nel nuovo edificio Caporea, si potrà ammirare una inedita mostra primo grande museo interattivo in Italia e in Europa interamente dedicato al corpo umano e alla salute. Corporea sarà basato sulla sperimentazione diretta dei fenomeni del nostro corpo da parte dei visitatori e sarà completamente interattivo e dedicato alla salute umana e alle scienze e tecnologie biomedicali e della prevenzione. Da non dimenticare al Teatro San Carlo, fino al 12 marzo, la possibilità di assistere allo splendido balletto 'La Cenerentola' di Sergei Prokofiev.

Musei e iniziative per festa della donne 2017 a Torino

Mercoledì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, la Clinica Sedes Sapientiae di via Bidone 31, struttura di eccellenza della sanità privata torinese e piemontese che accoglie al suo interno il C.r.r.m, proporrà una giornata di visite gratuite, dalle 14 alle 19. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero: 011.46.77.811. In occasione dell’8 marzo giorno della Festa della donna, si potranno visitare gratis, o con pagamento di biglietti ridotti, a Torino i seguenti musei:

Palazzo Reale; Armeria Reale; Galleria Sabauda; Museo di antichità; Musei Reali; Palazzo Carignano; Villa della Regina.

Musei ed eventi per festa della donne 2017 a Roma

Chi decidesse di organizzare una serata particolare per la Festa della Donna di mercoledì’ prossimo a Roma avrà solo l’imbarazzo della scelta, tra i tanti locali che organizzato serate speciali e a tema. Al Platinum, di via Barile, al costo di 20 euro, è stata organizzata una cena con spettacolo di capoeira con special guest Rico do Brasil; alle Scuderie del Colle per la Festa della Donna è stata organizzata ‘Good girls... gonna bad’, una serata dedicata al gentil sesso con pianobar, cena e miscelazione. La prenotazione è obbligatoria. Per la cena, che inizia alle 21, il costo è di 30 euro. Per l’8 marzo il ristorante Royal Art Cafè, sul panorama mozzafiato del Colosseo, propone una cena particolare, con buffet, o cena alla carta che si potrà degustare sulla terrazza panoramica, con prezzi a partire da 20 euro. Dopo la cena, in programma dj set house-commercial-happy-revival. Prenotazione obbligatoria. Anche a Roma l'8 marzo l’ingresso a tutti i musei e le aree archeologiche sarà gratuito per tutte le donne.