Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Alfano, Toti, Pisapia

In vista di un voto anticipato, centrodestra e centrosinistra si stanno riorganizzando, avviati, come riportano le ultime notizie, a scissioni e grandi cambiamenti interni, con Angelico Alfano pronto a sciogliere Ncd, Giovanni Toti che vorrebbe creare un grande gruppo di centrodestra, e l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia che ha già dato vita al suo nuovo progetto politico del Campo progressista.



Le ultime posizioni di Alfano e conseguenze su novità per le pensioni

Il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, secondo le ultime e ultimissime notizie, avrebbe annunciato di voler sciogliere Ncd e creare una nuova aerea moderata e liberale che rappresenti un’alternativa per tutti coloro che hanno intenzione di cambiare l’Italia e rivedere le regole comunitarie. Non si ha, tuttavia, certezza delle intenzioni di Alfano, e cioè se porterà l’attuale Ncd ad evolversi in nuovo soggetto politico autonomo o se deciderà di allearsi con Berlusconi. In ogni caso, è tra coloro che sostengono particolarmente novità per le pensioni collegate all’occupazione e misure sociali per sostenere quelle fasce di popolazione che si ritrovano oggi a vivere in condizioni di grandi difficoltà economiche. Si tratterebbe di posizioni che andrebbero perfettamente d’accordo con la nuova rotta che Berlusconi vorrebbe imprimere al suo schieramento politico, decisamente sociale, puntando soprattutto su misure per i cittadini, come provvedimenti di contrasto all'indigenza; novità per il rilancio dell'occupazione; assegno universale strettamente collegato alla ricerca di una nuova occupazione. Sarebbe anche favorevole alla novità per le pensioni di quota 100.

Le ultime affermazioni di Toti e conseguenze su novità per le pensioni

Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, starebbe, invece portando avanti un progetto per raggruppare un unico centro-destra tutti gli schieramenti, ma è ancora incerto cosa Berlusconi voglia fare, se cioè riaccogliere Alfano, che, come detto, si avvia a sciogliere Ncd, ma che potrebbe anche decidere di andare avanti da solo con un nuovo piccolo schieramento e poi rimettersi con l’attuale maggioranza. La situazione all’interno del centrodestra, dunque, esattamente come per il centrosinistra, sembra molto confusa. Non si sa ancora se si andrà alle primarie e come ci si organizzerà per eventuali alleanze e coalizioni in vista di un voto anticipato. La certezza è che, proprio in vista del voto anticipato, si punterà al rilancio di quelle novità per le pensioni da inserire in una logica del consenso che punta a riconquistare fiducia e voti dei cittadini.

Le ultime affermazioni di Pisapia e impatto su novità per le pensioni

Più concitate le cose nel centrosinistra, dove si è data già vita ad una scissione con l’attuale maggioranza da una pare, democratici e progressisti, Sinistra italiana dall’altra. E tra le ultime notizie che interessano la riorganizzazione del centosinistra, la nascita del nuovo Campo progressista, guidato da Giuliano Pisapia. Nel contesto dei nuovi lavori che stanno interessando l’intero centrosinistra in vista del voto anticipato, la posizione di Pisapia potrebbe rappresentare l’ago della bilancia per cercare di costituire un’unica coalizione. Il nuovo Campo progressista di Pisapia vorrebbe riunire tutte le forze progressiste di Italia e lavorare per superare tutte diseguaglianze sociali derivanti da povertà e precarietà. E per raggiungere questi obiettivi, punto di partenza sarebbero proprio quelle novità per le pensioni in grado di assicurare un rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile, come quota 100 o quota 41 per tutti, dando conseguente nuova spinta a produttività ed economia in generale, per arrivare a misure sociali di contrasto all’indigenza come l’assegno universale.