Pensioni ultime notizie e prospettive novità della settimana per novità mini pensioni, quota 100, quota 41

La settimana che avvia ad iniziare si prospetta come una settimana decisamente interlocutoria, importante per capire come saranno affrontate le prossime discussioni, sia di riorganizzazione interna dei diversi schieramenti politici sia di eventuali coalizioni e alleanze da definire, mentre, come riportano le ultime notizie, andranno comunque avanti alcuni iter che potrebbero rivelarsi cruciali, come quello relativo al nuovo sistema, che arriverà in Aula alla fine del mese e da cui si capirà quando si andrà a nuove elezioni. Si parla, al momento, del prossimo giugno, ma le ultime notizie rimandano il voto molto più probabilmente al prossimo settembre, in ogni caso elezioni politiche anticipate, come ormai da tempo si dice, rappresenteranno un’’occasione ideale sia per rilanciare le novità per le pensioni importanti tanto care ai cittadini, sia per dare nuova spinta anche a misure sociali e altre provvedimenti che accoglierebbero le diverse richieste dei cittadini stessi.

E probabilmente potrebbe essere il momento per superare quello stallo interno che negli ultimi tempi diversi organismi internazioni ed enti privati hanno sottolineato per il nostro Paese. Le ultime notizie, infatti, avrebbero attestato una stagnazione del Paese Italia con una occupazione giovanile che continua a registrare numeri allarmanti; il paradosso di un aumento degli over 50 occupati; condizioni economiche delle famiglie che rasentano sempre più l’indigenza assoluta; e un netto crollo della fiducia da parte dei consumatori. Decisamente negative, dunque, sia le condizioni che gli italiani denunciano attualmente sia le prospettive del futuro. Si tratta di una situazione che l’esecutivo ha il dovere di sbloccare, sia per ridare ossigeno agli stessi italiani, sia per rispondere alle richieste di crescita economiche avanzate dalla Comunità.

Primi passi verso definizione del nuovo Def e quali novità per le pensioni potrebbe contenere

In questi giorni, l’esecutivo darà il via anche alle prime discussioni ufficiali per la definizione delle prime misure da inserire nel nuovo Def, Documento di programmazione economica che preannuncia i provvedimenti che dovranno in seguito rientrare nella prossima manovra. Stando alle ultime notizie, la situazione Def non si preannuncia molto positiva, a causa di un budget ancora troppo esiguo per poter fare tutto ciò che si vorrebbe. Bisogna considerare, infatti, che quest’anno si parte già svantaggiati, considerando i i 3,4 miliardi di euro di misure correttive richiesta dalla Comunità e i 19,2 miliardi di euro di clausole di salvaguardia. Tra privatizzazioni, misure per dare nuova spinta a concorrenza e produttività, mancano al momento nel nuovo Def riferimenti diretti alle novità per le pensioni, anche se, come riportano le ultime notizie, esecutivo e forze sociali avrebbero già programmato per la fine di questo mese una nuova riunione per avviare una seconda fase di discussione di ulteriori novità per le pensioni da portare avanti. A causa delle scarse risorse economiche disponibili anche quest’anno, è possibile che anche la prossima manovra, stando alle ultime notizie, non conterrà alcuna rilevante e particolare novità per le pensioni tra quelle richieste.

Prossimi appuntamenti della settimana per definizione delle misure per evitare procedura di infrazione

Sono in programma nel corso della prossima settimana anche alcuni appuntamenti di preparazione alle discussioni che serviranno per la definizione delle misure correttive richieste dalla Comunità per evitare che venga aperta una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, provvedimento che potrebbe costare caro alle novità per le pensioni. L’Italia ha ancora tempo fino al prossimo 30 aprile per definire misure correttive che se non arriveranno porteranno, come confermano le ultime notizie, a far scattare davvero la procedura di infrazione. Bisognerà, dunque, impegnarsi seriamente per dimostrare alla Comunità un impegno profondo di rispetto delle regole.

Processi di riorganizzazione interna dei diversi schieramenti politici e centralità delle novità per le pensioni

Insieme all’impegno a mettere a punto esaurienti risposte alle richieste comunitarie, nei prossimi giorni andranno avanti le discussioni sulle ultime notizie relative alle riorganizzazioni interne dei diversi schieramenti politici di centrosinistra e centrodestra, e di eventuali coalizioni e alleanze da definire in vista di elezioni anticipati. Interessante è notare come le ultime notizie si concentrino su un forte rilancio delle novità per le pensioni da parte di tutti gli schieramenti politici. Sia centrodestra che centrosinistra, infatti, sono tornati a porre al centro dei loro interessi:

novità per le pensioni di quota 100;

assegno universale;

novità per le pensioni di quota 41 per tutti.

Ed entro il prossimo fine settimane, stando a quanto riportano ultime e ultimissime notizie, sarà presentata una prima definizione della piattaforma dell’attuale maggioranza che, secondo le prime anticipazioni, tra annunci di taglio dell’Irpef, taglio delle ricche pensioni degli alti esponenti istituzionali, e assegno universale collegato all’impegno concreto nella ricerca attiva di una nuova occupazione, potrebbe prevedere anche ulteriori novità per le pensioni di quota 100.