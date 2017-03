Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 si delineano schieramenti e coalizioni

Passa il tempo e nell'attesa delle risposte ufficiali sul sistema di voto che si discuterà entro questo mese in Aula sembra sempre più concreta l'ipotesi di voto anticipato. Probabilmente non si terrà a giugno ma a settembre, in ogni caso prima, come riportano le ultime e ultimissime notizie, rispetto al 2018, cioè prima della naturale scadenza dell'attuale legislatura. E per evitare che il voto sia nulla, stando a quanto recente stabilita del sistema di voto approvato dall'Alta Corte, saranno probabilmente necessarie coalizioni. Dalle ultime notizie, del resto, sembra che ci si stia già muovendo in tal senso, esattamente come fervono riorganizzazioni interne degli stessi schieramenti politici, dal centro destra, al centrosinistra, passando per il Movimento pentastellato.

Riorganizzazione del centrodestra e impatto su novità per le pensioni

In vista di un voto anticipato, tra le ipotesi di un fronte che riunisca tutte le forze del centrodestra, che però non piace a Berlusconi, spicca la nuova strategia cosiddetta sociale in vista del prossimo voto. Nonostante non tutti gli esponenti del centrodestra siano favorevoli ad elezioni anticipate, a partire dall’ex premier Berlusconi, si va delineando una sorta di programma su cui puntare in vista del voto, un programma che, come riportano le ultime notizie, porrebbe al centro degli interessi le necessità d i bisogni reali della gente, tra:

novità per l'immigrazione; misure di contrasto all'indigenza; misure di rilancio dell'occupazione; assegno universale strettamente collegato alla ricerca di una nuova occupazione; novità per le pensioni.

D’altro canto, però, c’è da risolvere lo scontro tra Forza Italia e Lega, con l’ultima che chiede di andare a primarie del centrodestra, e capire cosa deciderà di fare Alfano che, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, avrebbe spiegato di voler sciogliere Ncd, per cui bisognerà vedere se deciderà di allearsi con Berlusconi o se costituirà un nuovo piccolo schieramento. Il problema è che, a quanto pare, le porte non sembrerebbero aperte ad Alfano. La certezza è che, per quanto riguarda le novità per le pensioni, il centrodestra è decisamente pronto a cambiare le attuali norme pensionistiche, con una profonda revisione che punterebbe innanzitutto su novità per le pensioni di quota 100, come predicato da diversi schieramenti, modifiche generali dell’attuale sistema previdenziale e introduzione dell’assegno universale.

Riorganizzazione del centrosinistra e impatto su novità per le pensioni

Mentre l’ex premier sembra continuare ad andare avanti per la sua strada e si prepara a presentare le prime linee guida del suo programma, tra taglio dell’Irpef, novità per le pensioni collegate all’occupazione e assegno universale ma a condizione di impegnarsi nella ricerca di un nuovo impiego, è stato costituito un nuovo Movimento Articolo 1- Movimento democratici e progressisti. I fondatori sono Speranza, Enrico Rossi e Scotto, che, stando alle ultime notizie, potrebbero andare avanti in maniera indipendente o anche rimanere insieme alla maggioranza del centrosinistra che non vuole le elezioni subito, sostenendo l’attuale esecutivo. Tra i principali provvedimenti che il Movimento intende portare avanti:

misure a sostegno dei giovani; misure di contrasto alla povertà; misure per i non occupati.

Nessun riferimento esplicito, dunque, a novità per le pensioni ma parlando di misure per giovani e per l’occupazione, è chiaro che si dovrebbe partire da quelle novità per le pensioni che gli stessi fondatori del nuovo Movimento da sempre sostengono, da novità per le pensioni come quota 100 a novità per le pensioni di quota 41 per tutti. In questo contesto, poi, non bisogna dimenticare l’idea delle ultime notizie di una patrimoniale sulle pensioni più elevate proposta da Rossi per una equa redistribuzione delle risorse o risparmi di soldi per il rilancio di novità per le pensioni positive per tutti.

Campo progressista di Pisapia e Sinistra Italia e impatto su novità per le pensioni

Insieme a questo nuovo Movimento, è stato costituito anche il nuovo Campo progressista, guidato dall’ex sindaco di Milano Pisapia, che si pone l'obiettivo di riunire tutte le forze progressiste di Italia, e che sarebbe presentato da un proprio manifesto politico, che parte dalla necessità di cambiamento e di superamento delle diseguaglianze sociali derivanti da povertà e precarietà e che sappia rispondere alle reali necessità della gente. Anche Pisapia, facendo riferimenti a questioni di precarietà e lotta all’indigenza e alle diseguaglianze sociali, punterebbe su novità per le pensioni importanti come quota 100 e quota 41 per tutti in grado di rilanciare occupazione giovanile e produttività. Anche Sinistra Italiana sostiene nel suo programma la necessità di affrontare in maniera prioritaria le questioni sociali del nostro Paese, partendo proprio dalle novità per le pensioni, in grado di dare nuova spinta al mercato del lavoro.

Idee Movimento pentastellato e conseguenze per novità per le pensioni

Chi avrebbe particolare impatto sulle novità per le pensioni è certamente il Movimento Pentastellato che da sempre punta su una totale revisione delle attuali norme pensionistiche e che, come riportano le ultime notizie, è tonato a rilanciarle fortemente, da novità per le pensioni di quota 100, a novità per le pensioni di quota 41 per tutti, a introduzione dell’assegno universale.