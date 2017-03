Pensioni ultime notizie Ape Social, Ape Volontaria, Quota 41 a confronto con il ritorno di quota 100

Entro il 21 marzo, stando alle ultime e ultimissime notizie, dovrebbero essere presentati finalmente di Dpcm contenenti le regole ufficiali di funzionamento delle ultime novità per le pensioni di ape volontaria, social e quota 41, i cui requisiti sono già stati comunicati ma per cui restano una serie di dettagli da definire, ancora mancanti, a partire da quei tassi di interessa da calcolare sulla restituzione dell’ape che, come ormai ben noto, rappresentano gli elementi fondamentali per capire se converrà o meno anticipare di qualche anno l’uscita dal lavoro con le ultime novità per le pensioni. Accanto all’Ape, però, le ultime notizie si concentrano principalmente sul ritorno della novità per le pensioni di quota 100 che, a quanto pare, sembra essere tornata a far parte dei programmi di tutti gli schieramenti politici, novità per le pensioni da tanti considerata la migliore soluzione pensionistica agli errori e ai problemi causati delle attuale norme previdenziali in vigore, ma sempre rimandata perché troppo costosa (richiederebbe circa 7 miliardi di euro). Confrontando, però, spesa, platea di beneficiari che potrebbero richiedere la quota 100 e vantaggi che porterebbe rispetto alle ultime novità per le pensioni di ape volontaria, social e quota 41, pur se meno costose, emerge chiaramente la convenienza della quota 100.

Quota 100: cosa prevede e le due proposte di Comitato ristretto e Istituto di Previdenza

A differenza dell’Ape, circoscritta solo ai nati tra il 1951 e il 1953, che prevede un piano di rimborso 20ennale dell’anticipo percepito e decurtazioni sulla pensione, e ad alcune categorie di persone, cosiddette svantaggiate, per quel che riguarda l’ape social a costo zero, e cioè coloro rimasti senza occupazione, disabili, malati gravi e impiegati in occupazioni faticose, con tutti i relativi paletti fissate e le relative condizioni da soddisfare per poterne fare richiesta, la quota 100 ha innanzitutto il vantaggio di poter essere richiesta da tutti e senza limiti. Tutti coloro che, infatti, vogliono lasciare anzitempo la propria occupazione, raggiungendo i requisiti minimi richiesti dalla quota 100, possono tranquillamente farne domanda. Due le proposte di novità per le pensioni di quota 100 al momento esistenti.

Si parte da quella proposta dal presidente del Comitato ristretto per le pensioni, che prevede il raggiungimento di almeno 62 anni di età e 35 anni di contributi, con decurtazioni sull’assegno finale in base all’anno di anticipo in cui si decide di andare in pensione prima. Secondo la proposta del Comitato ristretto, per andare in pensione, i lavoratori dovrebbero perfezionare raggiungere almeno 62 anni di età e 35 anni di contributi, perfezionando la quota 100 appunto, ma si potrebbe anche andare in pensione:

a 62 anni di età e 38 anni di contributi; a 63 anni di età e 37 di contributi; a 64 anni e 38 di contributi; a 65 anni di età e 35 anni di contributi.

La proposta di quota 100 dell’Istituto di Previdenza prevede, invece, il collegamento della quota 100, con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi sopra riportati, al quoziente familiare, con le penalità sulla pensione finale calcolate in base, appunto, al quoziente familiare, alla composizione del nucleo familiare, al reddito, al numero di figli. Si tratta, in ogni caso, di proposte di quota 100 che prevederebbero penalità finali minimi ma che consentirebbero a chiunque lo volesse di andare in pensione prima.

Ape volontaria, ape social e quota 41: requisiti e paletti

Ape volontaria, social e quota 41, invece, sono molto più ristrette, proposte formulate in questo modo proprio per restringere la platea di beneficiari potenziali a causa di scarse risorse economiche da impiegare. Partendo dall’Ape volontaria, può essere da richiesta da tutti coloro che:

hanno raggiunto l’età di 63 anni; anno maturato 20 anni di contributi; accettano una decurtazione sulla pensione finale; sottoscrivono un relativo un piano di rimborso 20ennale con cui i lavoratore pensionato dovrà restituire l’anticipo percepito agli istituti di credito, che si occuperanno dell’erogazione dello stesso anticipo attraverso l’Istituto di previdenza, calcolandovi i relativi tassi di interesse; stipulano una polizza assicurativa a copertura dei costi in caso di premorienza del richiedente.

La penalità sulla pensione finale, stando alle ultime notizie, non dovrebbe raggiungere il 5% dell’importo, dovrebbe essere compresa tra il 4,5% e il 4,7%, ma saranno i Dpcm a definire l’ufficiale entità dei tassi di interesse che dovranno essere calcolati sull’ape, mentre per quanto riguarda le condizioni delle polizze assicurative, si ipotizza un premio assicurativo sul 29%, ma anche per questo si attendono i Dpcm ufficiali.

Tutti i costi dell’Ape volontaria, a carico del lavoratore che decide di lasciare anzitempo la propria occupazione, si azzerano per l’ape social, e la quota 41 ad essa collegata, che, però, è ristretta ad una platea di beneficiari ancor più ridotta. Possono, infatti, richiedere l’ape social:

disoccupati, che abbiano raggiunto 63 anni di età, 30 anni di contributi e abbiano esaurito tutti i sussidi di disoccupazione da almeno tre mesi; invalidi, che abbiano raggiunto 63 anni di età, 30 anni di contributi e abbiano una percentuale di invalidità superiore al 74%; lavoratori impiegati in occupazione faticose, che abbiano raggiunto 63 anni di età, 36 anni di contributi, e siano impiegati in una delle specifiche attività risultate nella lista delle occupazioni faticose.

Rientrano, in particolare, in questa lista:

lavoratori impiegati nel settore delle costruzioni; infermieri; ostetriche; facchini; maestre d’asilo nido ed educatori di asilo; addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti; addetti alla lavorazione dell’amianto; macchinisti e personale viaggiante ferroviario; autisti di mezzi pesanti e camion; lavoratori addetti all’estrazione e alla lavorazione dell’amianto; conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce.