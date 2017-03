Riordino carriere Polizia, Esercito, Vigili del Fuoco: proteste su libro Bianco Pinotti. Tagli, no aumento stipendi, bonus 80 euro

Sembra proprio che l'esecutivo si stia cacciando in un vicolo cieco da cui sarà difficile uscire. Il riferimento va questa volta al riordino delle carriere delle forze dell'ordine, esattamente Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. Le disposizioni approvate non sono state digerite dai sindacati, che hanno già organizzato le prime dimostrazioni pubbliche di protesta. E il tutto mentre rimane sullo sfondo la questione del bonus di 80 euro 2017 per le forze dell'ordine, ancora non stanziato, ed è fortemente a rischio anche lo stanziamento nel 2018, proprio per via delle regole contenute nel riordino delle carriere.

E fanno poi discutere le ultime affermazioni del ministro della Difesa Roberta Pinotti che ha delineato il futuro delle Forze Armate. Da una parte ha annunciato la nascita del Pentagono italiano. Il comando integrato sorgerà nell'area dell'aeroporto di Centocelle, a Roma. Lì già si trovano la Direzione generale degli armamenti, che decide acquisti e piani di sviluppo industriale, e il Comando operativo interforze che gestisce tutte le missioni nazionali e internazionali in corso. Dall'altra ha annunciato la volontà di ridurre gli organici, entro il 2024, di 40.000 militari e 10.000 civili, accanto alla previsione di avere un 40% di militari con contratti a tempo determinato. E non poteva mancare un riferimento a quel Libro Bianco che individua nel Mediterraneo il baricentro degli interessi italiani. Tutte affermazioni che hanno letteralmente diviso a metà il mondo delle Forze Armate italiane.

Perché un Libro Bianco

A spiegare allora le ragioni della stesura del Libro Bianco è allora il ministro della Difesa, secondo cui si tratta di un passaggio indispensabile per

indicare quale strumento militare meglio possa affrontare le sfide e le opportunità che sono di pertinenza del dicastero della Difesa in tema di sicurezza internazionale e di difesa; individuare quale modello di governance e di conseguente organizzazione meglio possa garantire al Dicastero la sua rispondenza a moderni criteri di efficacia, efficienza ed economicità, per consentire alla Difesa di affrontare le sfide odierne e future; sviluppare gli elementi culturali e organizzativi che consentano alla Difesa di contribuire allo sforzo del Paese per sviluppare la cornice di sicurezza.

Ma l'economia italiana non cresce per assicurare il bonus di 80 euro

Il punto è che l'economia italiana cresce troppo lentamente. E da qui il rischio che svanisca il bonus di 80 euro per le forze dell'ordine, misura non strutturale. Il giudizio non è dell'opposizione né di un centro studi, ma arriva direttamente dal ministro dell'Economia che, di fronte ai dati sui conti pubblici italiani, riconosce i risultati ottenuti per tenere insieme crescita e saldi di bilancio, ma torna ad insistere, con sempre più determinazione, sulla necessità di realizzare le riforme e di non interrompere la strada intrapresa. Nel 2016 il Pil italiano è tornato appena sopra i livelli del 2000, aumentando dello 0,9%. Un po' di più rispetto al 2015, ma comunque ancora una volta sotto la cifra tonda e sotto la media dei grandi paesi dell'Eurozona.