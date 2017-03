Atalanta Fiorentina streaming

Orobici senza Kessie che dovrà scontare la squalifica per l’espulsione di sabato al San Paolo. Questa la nota stonata per la gara contro la Fiorentina. Per il resto nessun dubbio per Gasperini.

Come vedere Atalanta Fiorentina in streaming

Atalanta Fiorentina questa volta vedrà le parti invertirsi. L’Atalanta di Gasperini, vera rivelazione di questo campionato, sente aria di Champions e, dopo la vittoria esaltante del San Paolo contro la squadra di Sarri proverà ad agganciare proprio i partenopei all’ultima posizione utile per l’accesso alla Champions League seppure per la porta di servizio dei Preliminari. Per compiere questa operazione gli orobici dovranno sperare nel successo della Roma e non commettere passi falsi contro la squadra di Sousa.

Vincere aiuta a vincere e l’Atalanta, soprattutto i suoi tifosi, lo sta scoprendo con gioia e soddisfazione. Fiorentina invece che rischia l’ennesimo harakiri. Dopo l’ennesima rimonta subita in casa contro il Torino, dopo quella clamorosa in Europa League, e un rapporto che definire logoro è un eufemismo tra l’allenatore portoghese e la proprietà e i tifosi ormai sul piede di guerra perché stanchi dai risultati non certo soddisfacenti fino a questo momento, sembra scontato che i viola vadano incontro all’ennesima sconfitta.

Riuscirà l’Atalanta a tenere il profilo giusto per affrontare senza sufficienza una squadra capace per alcuni tratti della scorsa stagione, di lottare per traguardi prestigiosi? Per sciogliere ogni dubbio Atalanta Fiorentina si potrà vedere in tanti modi diversi tra cui anche lo streaming

Atalanta Fiorentina orobici senza la stella Kessie

Orobici senza la stella Kessie che dovrà scontare la squalifica per l’espulsione rimediata sabato scorso al San Paolo. Questa è la grande nota stonata che potrebbe ostacolare il percorso nerazzurro nei novanta minuti contro la Fiorentina. Per il resto nessun dubbio per Gasperini. Al posto del centrocampista ivoriano ci sarà Cristante mentre in difesa i protagonisti saranno i soliti tre: Masiello, Caldara e Toloi. Petagna e Gomez sono insostituibili lì davanti e verranno supportati dagli inserimenti laterali di Conti e Spinazzola.

Atalanta Fiorentina Ilicic in forse

Dopo aver saltato la partita interna con il Torino, Ilicic è ancora in forse per i continui problemi con la contrattura lamentata pochi minuti prima dell’inizio del match con il Torino. Problemi anche per Bernardeschi, che accusa ancora fastidi alla caviglia che ne mettono a rischio l’impiego. Sousa, considerando la squalifica di Saponara, potrebbe allora essere costretto a ricorrere a soluzioni d’emergenza: accanto a Borja Valero possibile l’inserimento di Tello o di Babacar.

Vedere Atalanta Fiorentina in streaming

Per capire dove e come vedere Atalanta Fiorentina in streaming è consigliabile scegliere sempre i siti legali e sicuri che mettono al riparo da spiacevoli sorprese o da sanzioni legali. Questi che vi segnaliamo, e cioè Sky Deutschland, Rtl, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Sky Austria, rientrano tra quelli più sicuri che trasmetteranno molto probabilmente il match garantendo oltre alla piena legalità, anche una buona qualità audio e video.

Restano sul tappeto le alternative streaming offerte da Sky con Sky Go e da Mediaset Premium con Mediaset Play per chi ha un abbonamento o quella di Now Tv che propone gratuitamente il proprio pacchetto per quindici giorni, ideale invece per coloro che un abbonamento non ce l’hanno affatto.

Da tenere in considerazione anche la possibilità di seguire i siti dei bookmakers che anche in Italia, da qualche tempo a questa parte, hanno iniziato, non sempre e non per tutte le partite a dire il vero, a trasmettere qualche incontro della Serie A. In questo caso però sarà obbligatorio iscriversi alla piattaforma del sito e dimostrare di scommettere con una certa frequenza.