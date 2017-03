Torino Palermo streaming

Come vedere Torino Palermo in streaming

Il Palermo aveva assaporato il gusto della vittoria contro la Sampdoria prima che Quagliarella, al novantesimo riportasse sulla Terra i rosanero che accarezzavano ancora il sogno salvezza. Quel risultato e la contemporanea svolta societaria con le dimissioni di Zamparini e l’ingresso nella società di un gruppo anglo americano potrebbero scrivere la parola fine sulla stagione rosanero.

Vincere contro i doriani avrebbe garantito ancora speranze vista la sconfitta dell’Empoli contro la Juve. E invece il punticino guadagnato domenica scorsa sa più di beffa che di piccolo passo in avanti. Contro il Torino sarà un’ultima spiaggia ma non sarà facile affrontare i granata che hanno proprio nel pacchetto avanzato la propria forza. Mihajlovic non farà sconti a nessuno, a iniziare dai suoi ragazzi.

Chi non offre le necessarie garanzie sia a livello fisico che per quanto riguarda le motivazioni non scenderà in campo. Troppo grande l’orgoglio del tecnico serbo, duramente contestato dai tifosi per una stagione che era partita con i migliori auspici prima di finire in un limbo dal quale non i granata non sanno più come uscire e ai ferri corti con Cairo tanto che si parla già di un suo possibile addio a fine stagione.

All’andata finì 4-1 per il Toro, grazie alla doppietta di Ljajic e alle reti di Benassi e Baselli. I tifosi delle due squadre si sono messi già a caccia dei siti web migliori per vedere questa sfida in streaming.

Torino Palermo il capitano Benassi squalificato

Sinisa Mihajlovic deve fare a meno del capitano Benassi squalificato. Al suo posto è pronto il ganese Acquah. Carlao, Castan e Obi non saranno a disposizione del tecnico serbo perché ancora alle prese con i rispettivi infortuni. L’unico dubbio per il tecnico sarà a chi affidare la cabina di regia con il giovane Lukic che insidia da molto vicino il più esperto Mirko Valdifiori.

Per il resto formazione confermata, con il tridente offensivo Iago Falque, Belotti e Ljajic. Zappacosta dovrebbe avere la meglio su De Silvestri sull’out di sinistra, mentre sul versante opposto agirà Barreca. Al centro il tendem Ajeti-Moretti.

Torino Palermo Nestorovski unica punta

Diego Lopez non dovrebbe operare stravolgimenti rispetto alle ultime uscite. Il suo Palermo sembra ormai aver trovato l’equilibrio giusto e così il tecnico uruguaiano shciererà la sua squadra con il classico 4-3-3. Davanti all’estremo difensore Posavec giocheranno Rispoli, Cionek, ancora in ballottaggio però con Goldaniga, Andelkovic e Aleesami. In mezzo ci sarà spazio per Henrique, Gazzi e Chochev, con Sallai e Balogh alle spalle di Nestorovski.

Vedere Torino Palermo in streaming

Vedere Torino Palermo in streaming sarà una delle tante opzioni che i tifosi delle squadre, ma anche appassionati e simpatizzanti potranno scegliere. Certo chi ha l’abbonamento difficilmente rinuncerà alla sua comoda postazione in salotto per vedere la partita in diretta tv, ma saranno in tanti a optare per questa modalità o per quella offerta dai diversi siti dei bookmakers che potrebbero trasmettere ugualmente il match.

Per quanto riguarda lo streaming esistono diversi siti web che consentono di vedere le partite del campionato italiano in maniera sicura e legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio. Tra i più celebri segnaliamo Orf, Czech TV, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Rtl, Sky Deutschland, La2.

Siti che offrono anche una buona qualità audio e video. Sky Go e Mediaset Play rappresentano le alternative migliori per quelli che hanno l’abbonamento. Da segnalare anche l’offerta di Now Tv che mette a disposizione gratuitamente per quattordici giorni la propria piattaforma.