Empoli Genoa streaming

Mchedlidze è in forse perché alle prese con un mal di schiena che non gli lascia scampo e probabilmente non verrà nemmeno convocato. Ancora in dubbio Krunic. Se non dovesse farcela è già pronto Mauri

Come vedere Empoli Genoa in streaming

Empoli e Genoa sono separate da soli quattro punti in classifica. Entrambe le squadre però occupano le ultime posizioni che precedono quelle che spediscono direttamente in Serie B. Ma se per i toscani le difficoltà erano ampiamente preventivabili visto che questa è stata la stagione della rifondazione dopo i cicli importanti aperti prima da Sarri e poi da Giampaolo, il Genoa non aspetta altro che il Calvario abbia presto fine.

Juric ha pagato in maniera salata e per alcuni versi anche ingiusta la sconfitta di Pescara contro il fanalino di coda allenato da Zeman. L’ultimo di una serie di risultati deludenti da ascrivere anche alle scelte della società che nel mercato di gennaio ha privato la propria rosa dei giocatori più importanti a partire da Pavoletti e Rincon sbarcati rispettivamente a Napoli e a Torino sponda bianconera.

Gli azzurri dovranno comunque provare a vincere per mettere una definitiva ipoteca su una salvezza che rappresenta davvero un traguardo importantissimo per una società che rappresenta un patrimonio di inestimabile valore per tutto il mondo del calcio. Empoli Genoa sarà probabilmente trasmessa anche in streaming. Bisognerà scegliere con attenzione i siti web giusti, quelli che garantiscono la legalità e la sicurezza.

Empoli Genoa toscani al gran completo

Toscani al gran completo per la sfida al Genoa in programma domenica pomeriggio in programma al Castellani a partire dalle ore 15.00. Giovanni Martusciello così potrà dare continuità alla buona prestazione, nonostante la sconfitta, di sabato scontro contro la Juventus. Gli azzurri non hanno nessun giocatore squalificato.

Mchedlidze è ancora in forse perché alle prese con un mal di schiena che non gli lascia scampo e probabilmente non verrà nemmeno convocato. Ancora in dubbio invece Krunic. Se non dovesse farcela al suo posto è già pronto Mauri, che ha giocato una buona gara contro i bianconeri. In attacco si rivede Maccarone accanto a Pucciarelli.

Empoli Genoa Grifone a caccia del blitz

Mandorlini ha avuto un buon approccio sulla panchina rossoblù. Il punto conquistato contro il Bologna alla prima uscita lascia buone sensazioni. Ma ad Empoli il Grifone deve andare a caccia del blitz. Solo tre punti, infatti, riusciranno a silenziare riconquistare la fiducia del pubblico genoano e vuole farlo con una bella vittoria fuori dalle mura amiche. In campo con il solito 3-5-2, con il solo dubbio rappresentato dalla scelta di Palladino o Pinilla in attacco. Orban e Ninkovic sono in forse, a centrocampo vanno Cataldi, Rigoni e Hiljemark.

Empoli Genoa streaming come vedere la partita

Anche Empoli Genoa può essere vista in diretta live streaming in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest’anno offrono gratuitamente, solo per gli abbonati ovviamente, i servizi di streaming Sky Go e Premium Play. Ma per vedere Empoli Genoa si può valutare anche la possibilità di usufruire dell’offerta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare.

Oppure bisogna ricercare pazientemente sul web i siti dei canali satellitari stranieri che, avendo acquistato i diritti per trasmettere le partite della Serie A all’estero possono mandare le immagini sui propri siti web. Qualche esempio su come vedere la partita Empoli Genoa? In Bulgaria bTV Action, in Colombia RCN TV, nel Regno Unito BT, Sport e ITV, Venezuela Meridiano Television, in Ucraina Ukrayina e Televizija OBN, in Bosnia ed Erzegovina BHRT in Uzbekistan UzReport TV, in Costa Rica Teletica, in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Infine da tenere in considerazione anche i portali dei bookmakers che però presentano alcuni paletti come l’obbligo di iscrizione alla piattaforma e quello di essere attivi con le puntate.