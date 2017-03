Crotone Sassuolo streaming

Tra le soluzioni per sorprendere il Sassuolo Nicola starebbe pensando di tornare al tridente. In questo caso Acosty sarebbe favorito su Trotta per affiancare Stoian e Falcinelli nel reparto offensivo

Il Crotone è chiamato all’impresa contro il Sassuolo. D’altra parte per una squadra neopromossa impelagata in zona retrocessione, non potrebbe essere altrimenti. La squadra di Nicola ha provato ad onorare ogni impegno di questa stagione e da questo punto di vista il Crotone è encomiabile. Purtroppo però Nicola ha dovuto fare i conti con qualche lacuna tecnica che, purtroppo, a questo livello, si paga.

Il Sassuolo invece arriverà in Calabria con la rabbia per l’esito della sfida interna persa contro il Milan a causa di un rigore trasformato da Bacca che ha suscitato moltissime polemiche. Certo che il Sassuolo avrà un compito difficile perché allo Scida di Crotone non è stato facile nemmeno per la Juventus e per la Roma.

Ma i neroverdi hanno l’obbligo di vincere per dare dignità a una stagione che fino a questo momento, anche a causa dei moltissimi infortuni che hanno tempestato la rosa del Sassuolo, è stata certamente al di sotto delle aspettative. Crotone Sassuolo si potrà vedere anche in streaming. Basterà trovare i siti migliori che renderanno possibile la visione di questo evento.

Crotone Sassuolo Nicola pensa al tridente

Tra le soluzioni per sorprendere l’avversaria odierno Nicola starebbe pensando di schierare il tridente contro il Sassuolo. In questo caso Acosty sarebbe favorito su Trotta per indossare una maglia da titolare per far reparto insieme a Stoian e Falcinelli.

Rohden, Crisetig e Barberis sarebbero invece gli alfieri del centrocampo rossoblù che dovrebbero anche provare ad inaridire le fonti del gioco dei neroverdi. Ceccherini è in forse a causa di un problema fisico e il suo posto potrebbe prenderlo Claiton. Martella resta in vantaggio su Mesbah.

Crotone Sassuolo Di Francesco rilancia Ragusa e Matri

Squalificato Pellegrini, dovrebbe ritrovare posto nella formazione titolare Missiroli. In difesa salgono le quotazioni di Dell’Orco, visti e considerati anche gli infortuni di Cannavaro, Sensi, Lirola e Antei che al Ricci proseguono il lavoro differenziato. Anche Iemmello è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe dare il suo contributo alla causa di Di Francesco. Nel tridente l’allenatore pescarese potrebbe rilanciare Ragusa e Matri a discapito di Politano e Defrel il cui borsino viene valutato in discesa; il francese si è limitato ad un lavoro differenziato venerdì e non farà parte dei convocati per la Calabria.

Vedere Crotone Sassuolo in streaming

L’importanza di questo appuntamento è testimoniato anche dalla frenesia con cui i tifosi emiliani, ma anche quelli calabresi che sperano ancora in una salvezza che avrebbe qualcosa di miracoloso, stanno aspettando il fischio di inizio di Crotone Sassuolo. Sarà l’intera città di Crotone a tifare per la squadra del cuore nella speranza di ottenere una vittoria utile a scrivere una pagina di quella che potrebbe diventare l’impresa storica di una salvezza a lungo inseguita.

Per questo sono già iniziate le ricerche per capire come vedere Crotone Sassuolo in streaming. Il modo migliore e più sicuro, anche in termini legali è quello di cercare siti stranieri che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A e possono trasmettere le partite in maniera del tutto legale e gratuita. Czech TV, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland La2, Orf, sono quelli che indichiamo, sicuri e legali. A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano.

Da valutare anche la proposta di Now Tv che offre la visione gratuita del suo pacchetto per quattordici giorni. Da considerare anche la possibilità di sfruttare i siti dei bookmakers. Ma bisogna conoscere i limiti che questa opportunità comporta come quello dell’obbligo di iscrizione alla piattaforma e di fare scommesse.