Auguri Festa della Donna frasi, video, immagini e iniziative, feste per sorprendere proprie donne moglie, fidanzata, amiche

Tra idee di frasi e immagini e video di auguri da inviare alla donna della propria vita, le idee per stupire mamme, fidanzate, mogli, amiche e le diverse iniziative organizzate nelle principali città di Italia, c’è solo l’imbarazzo della scelta su cosa fare mercoledì 8 marzo per la Festa della Donna, per la propria donna o in sua compagnia.

Frasi Auguri festa della Donna 2017

Sono diversi gli spunti che si possono prendere per inviare frasi di buona festa della donna a mogli, fidanzate, amiche, colleghe, mamme, per celebrarle un giorno più degli altri, in un’occasione speciale che ci ricorda quanto le donne siano importanti nella vita di tutti noi. Sanno essere forti e prendersi cura di tutti, sacrificandosi per figli e famiglia senza mai lamentarsi, ma regalando in ogni momento e in ogni occasione un sorriso a tutti. Se per qualcuno è piuttosto facile comporre frasi di auguri per la propria donna, per altri potrebbe essere più difficile e in tal caso si potrebbe prendere spunto dalle seguenti frasi:

‘Auguri per la festa della donna e ricorda C'è un solo modo per attrarre una donna: essere te stesso. Oppure essere una scarpa. Buona Festa della donna’; ‘Una sola giornata non basta. Auguri ai fiori più belli che colorano il mondo’; 'Potrebbe essere banale rivolgerti un pensiero in questa giornata ma voglio farlo come ogni giorno per dimostrarti tutto il mio orgoglio e il mio amore. Auguri, buona Festa della Donna'; ‘Auguri a te mamma eccezionale, esempio di vita e che ti amerò sempre. Buona festa della donna’; 'Oggi avrei voluto regalarti un fiore bellissimo ma non posso, perchè il fiore più bello sei proprio tu amore mio. Buona festa della donna'; ‘A tutte le donne adulte o piccine, a tutte le donne che non sono regine, tanti auguri di buona Festa delle Donne’; 'Donna, oggi è la tua festa, ma non mi basta un giorno per ammirare la tua bellezza; per farlo dovrebbe essere ogni giorno la tua festa'; ‘Tanti auguri a una donna che sa ridere in mezzo alle lacrime, rialzarsi anche se la caduta ha fatto male e che è meravigliosa 365 giorni l’anno’. ‘Auguri a te splendida creatura che oggi giorno è al mio fianco e sa darmi amore come nessuno al mondo. Sei la migliore mamma del mondo. Ti voglio bene’.

Festa delle Donne auguri con video e immagini



Se siete alla ricerca di modi originali e simpatici per augurare buona festa della donna alla donna della propria vita, che si tratti di mogli, fidanzate, compagne, amiche, mamme, sorelle, potete scegliere anche di inviare tramite Whats app o Facebook auguri in immagini, anche animate, o video che si possono scegliere consultando siti web specifici come desicomments.com, photobucket.com, askideas.com, sayingimages.com, christiancards4you.com, allindiaroundup.com, thephotosclub.co, o it.anygator.com.

Festa della donna 2017 e iniziative per sorprendere la propria donna

Nel giorno della celebrazione della Festa delle Donne, sono in tante coloro che decidono di festeggiare organizzando una serata in discoteca o semplicemente una cena tra amiche. Bella l’idea di organizzare una giornata mamma e figlia, magari alle terme, per godersi una giornata insieme all’insegna del relax e di tante chiacchiere; bella anche l’idea di organizzare per la propria mamma un pranzo o una cena speciale a casa, magari con l’aiuto del proprio papà. Non bisogna poi dimenticare le diverse iniziative per la Festa della Donna organizzate nelle principali città di Italia. Segnaliamo su tutte l’ingresso gratuito per le donne in tutti i musei e le aree archeologiche delle grandi città da Roma a Napoli, Milano, Torino, Bologna. Tante anche le feste organizzate nei principali locali della grandi città, molte delle quali a tema e molto particolari.