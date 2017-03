Festa della Donna 2017: iniziative, musei aperti di sera e gratis Milano, Roma, Napoli, Firenze e auguri Festa della Donna frasi

Mancano una settimana alla giornata dell’8 marzo Festa della Donna 2017 e tra frasi da dedicare alle donne del proprio cuore e iniziative ad hoc, si preannuncia una giornata decisamente intensa, ricca anche di diverse iniziative, soprattutto nelle principali città di Italia.

Auguri Festa della Donna frasi, video, immagini

Che si decida di inviare classici sms, messaggi via Whats app o su Facebook per le frasi da scegliere da dedicare per la Festa della donna c’è solo l’imbarazzo della scelta. E' possibile fare gli auguri di buona festa della donna anche con dediche speciali da riportare, per esempio, in immagini particolari e personalizzate, che rappresentino, per esempio, mimose da inviare alla propria amica del cuore o alla propria fidanzata. E immagini, anche animate, e video per la Festa della Donna si possono trovare su siti web specifici. Proponiamo di seguito una serie di frasi da cui trarre spunto per fare semplici auguri per la Festa della Donna.

'Auguri a tutte le donne e un augurio particolare alla donna del mio cuore, che è riuscita a conquistarlo, colmandolo ogni giorno che passa sempre più di gioia e felicità'; 'Potrebbe essere banale rivolgerti un pensiero in questa giornata ma voglio farlo come ogni giorno per dimostrarti tutto il mio orgoglio e il mio amore. Auguri, buona Festa della Donna'; 'Credo in te, mia cara figlia, nel tuo essere, nei tuoi valori, e colgo l'occasione per esprimerti tutto l'orgoglio e la soddisfazione che provo nel vederti ormai una donna davvero in gamba. Auguri amore mio'; 'Ecco un mazzolino di mimose per te per festeggiare questo nostro giorno. Buona festa delle Donne amica mia'; ‘Tra tutte sei e rimarrai tu la Regina del mio cuore. Grazie di tutto, buon 8 Marzo Mamma’; 'Voglio fare gli auguri ad una ragazza che sa rendere bello ogni momento che passo con lei. Sono contento di averti conosciuta. Buona Festa delle Donne amore'; 'Femmine si nasce, donne si diventa: buon 8 marzo a te che dimostri ogni giorno quanto sia incredibilmente complicato e meraviglioso essere donne. Auguri'; ‘Una sola giornata non basta. Auguri ai fiori più belli che colorano il mondo’; ‘Auguri a te mamma eccezionale, esempio di vita e che ti amerò sempre. Buona festa della donna’; ‘Alla mia migliore amica i migliori auguri per la festa della donna’.

Musei e iniziative per festa della donne 2017 a Milano

Per le celebrazioni dell'8 marzo a Milano sono diversi i locali che propongono serate a tema e particolari. Il The Beach di Via Corelli propone una serata a tema con animazione: dalle 19:30 alle 22 Apericena al costo di 10 euro per solo donne e alle 21:45 in programmalo spettacolo Strip dei Centocelle; 20:30 cena + Disco, al costo di 25 euro, sempre per sole donne; dalle 22:30 ingresso anche agli uomini, a 15 euro. All'Old Fashion, di Viale Alemagna, per la Festa della Donna è serata Black Angels, dalle 21:30 alla 00:30 con ingresso riservato solo alle donne. La serata prevede buffet, show, strippers, male models, singers, performers, dj’s a 10 euro per drink e buffet + spettacoli. Dalle 00:30 ingresso anche per gli uomini a 15 euro.

Il Museo Martinitt e Stelline, in Corso Magenta, celebra la Festa della donna organizzando una visita al femminile del suo percorso interattivo. Ci si sofferma, in particolare, sulla storia dell'istituto femminile e sulla vita delle piccole orfane ascoltando anche i racconti di ex stelline che accompagnano i visitatori lungo il percorso raccontando aneddoti, curiosità ed esperienze personali. Al termine della visita al Museo si farà un breve giro all'interno del Palazzo delle Stelline, sede originaria dell'orfanotrofio femminile.

Musei e iniziative per festa della donne 2017 a Roma



Tanti e diversi gli eventi e le iniziative organizzate nella Capitale per il giorno della Festa dellaDonna. All'Esco Pazzo, di via D'Arcacoeli, è stata organizzata una serata speciale con musica Dance, Animazione a tema e tanti Drinking game tutta la notte; al Platinum, di via Barile, al costo di 20 euro, è stata organizzata una cena con spettacolo di capoeira con special guest Rico do Brasil. L'8 marzo sarà anche la giornata degli ingressi gratuiti per le donne a musei e aree archeologiche. Segnaliamo, tra gli altri, i Musei Capitolini, la Galleria Nazionale d'arte antica a Palazzo Barberini, che ospita parte dell'importante Galleria Nazionale d'Arte Antica e l'Istituto Italiano di Numismatica; la Galleria Doria Pamphilj. Inoltre, al San Carlo di Nancy, l'8 marzo, sarà possibile effettuare uno screening gratuito contro l'osteoporosi.

Musei e iniziative per festa della donne 2017 a Napoli

A Napoli, dove sarà gratis l’ingresso in tutti i musei, sono soprattutto tre le importanti iniziative da non perdere: al Museo della ceramica Duca di Martina, nella Villa Floridiana, si ripercorrerà, dalle 10, la vita di Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia; presso l’area archeologica di Carminiello ai Mannesi sarà visitabile, alle 10, il Complesso monumentale; infine, presso il Museo archeologico nazionale di Napoli è stato organizzato un viaggio indietro nel tempo alla riscoperta dell’universo femminile nell’antichità che consentirà di conoscere alcune figure femminili del mondo antico: donne comuni, imprenditrici, imperatrici, ninfe e dee.

Musei e iniziative per festa della donne 2017 a Torino

Il giorno della Festa della Donna a Torino sarà all’insegna dell’arte e della cultura grazie anche all’iniziativa promossa dal Ministero dei Beni Culturali che prevede i musei statali gratuiti per tutte le donne. Hanno aderito all’iniziativa anche altri musei e fondazioni proponendo l’ingresso gratuito o una riduzione sul biglietto a tutte le donne (e in alcuni casi anche agli uomini). Tra i musei di Torino che prevedono l’entrata gratuita o ridotta alla donne l’8 Marzo 2017:

Armeria Reale di Torino; Galleria Sabauda; Museo di antichità; Musei Reali; Palazzo Carignano; Palazzo Reale di Torino; Villa della Regina

Musei e iniziative per festa della donne 2017 a Bologna

Diverse le iniziative e le serate speciali organizzate anche a Bologna per la Festa delle Donne 2017: segnaliamo al Celebrazioni, di via Saragozza, Carmen Consoli è al Teatro Il Celebrazioni con ‘Eco di Sirene’. Un concerto speciale: sul palco con Carmen Consoli, in punta di plettro con violino e violoncello, rispettivamente Emilia Belfiore e Claudia della Gatta.